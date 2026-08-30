4 إصابات بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على المغير

خبرني - أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، مساء الأحد، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية المغير، شمال شرق رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية، واعتدت على مركبات الفلسطينيين، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب الأهالي، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، اثنان منهم في الفخذ، وثالث في الصدر، ورابع في البطن، جرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة مركبات إسعاف، إضافة لإصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق.

وذكرت أن المستوطنين حاولوا مهاجمة عدد من المنازل، من بينها منزل الفلسطينيين شعبان أبو عليا، فيما اقترب آخرون من المنازل الواقعة غرب القرية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال شهر تموز الماضي 2,256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداء.

وبيّنت الهيئة أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، ونابلس بـ247، وجنين بـ190، وبيت لحم بـ185، والخليل بـ170، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستعمرين، إذ يوفر جيش الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض.