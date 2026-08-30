"مكاتب السياحة" تحذر من انتحال أسماء شركات مرخصة واحتيال على مواطنين

خبرني - حذرت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر المواطنين، من تزايد حالات انتحال أسماء وشعارات شركات ومكاتب السياحة والسفر المرخصة من قبل أشخاص غير مرخصين، بهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية، بلال روبين، في بيان الأحد، إن أشخاصا ينتحلون أسماء وصفات شركات سياحة وسفر مرخصة ويتواصلون مع المواطنين لتقديم عروض وهمية، قبل أن يطلبوا منهم تحويل مبالغ مالية إلى محافظ وحسابات شخصية.

وأكد ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي شخص يتحدث باسم شركة سياحة وسفر ويطلب تحويل الأموال إلى محفظة شخصية باسم فرد، لافتاً إلى أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من اسم الشركة واسم المستفيد والترخيص والتواصل المباشر مع الشركة.

وأوضح أن استخدام اسم الشركة أو شعارها التجاري لا يعني بالضرورة أن الشخص الذي يتواصل مع المواطن يمثلها، في ظل استخدام انتحال أسماء الشركات المرخصة وسيلة للاحتيال على المواطنين، داعياً المواطنين قبل دفع أي مبالغ مالية إلى التأكد من أن الشركة مرخصة رسميا، والتواصل معها من خلال رقمها الرسمي للتحقق من أن الشخص والعرض تابعان لها، إضافة إلى التأكد من أن التحويل يتم إلى حساب أو محفظة رسمية باسم الشركة وليس إلى محفظة شخصية.

وحث روبين المواطنين على عدم الانجرار وراء الأسعار المغرية أو العروض المستعجلة، وعدم تحويل الأموال بناء على محادثات عبر تطبيق "واتساب" أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من الجهة التي تقف خلفها، مبيناً أن انتحال أسماء الشركات المرخصة والإيقاع بالمواطنين يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن الشركات والمكاتب السياحية المرخصة تعد من أول المتضررين من هذه الممارسات، لما تسببه من تشويه لسمعة القطاع وفقدان ثقة المواطنين بالشركات العاملة بصورة قانونية، مؤكداً أن المواطن مسؤول عن التحقق، والشركة مسؤولة عن حماية اسمها، فيما يتوجب على الجهات المختصة ملاحقة كل من ينتحل صفة الشركات المرخصة ويحتال على المواطنين.