حريق داخل منجرة ومشغل تنجيد بوسط البلد.. والأمن يوضح حقيقة فيديو متداول

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تمكنت، مساء اليوم، من إخماد حريق شبّ داخل منجرة ومشغل لتنجيد الكنب في منطقة وسط البلد، وبلغت مساحته نحو (200) متر مربع.

وبيّن الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال والمباني المجاورة، ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح.

وأضاف أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر سقوط شخصين أثناء نشوب حريق، قديم ولا يمت بصلة إلى الحريق الذي وقع اليوم، داعياً إلى تحري الدقة وعدم تداول أو نشر مقاطع قديمة على أنها مرتبطة بحوادث جارية.