بأزمة قلبية مفاجئة.. وفاة الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي

خبرني - توفيت مساء اليوم الأحد، ياسمين سيف أبو النجا ابنة الفنانة المصرية الكبيرة نجلاء فتحي من زوجها سيف الله أبو النجا إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.

ونعت العائلة الفقيدة بكلمات مؤثرة، حيث أعلن والدها سيف أبو النجا عن رحيلها بعد أزمة صحية مفاجئة، معلناً أن مراسم الجنازة وتشييع الجثمان ستجري الليلة عقب صلاة العشاء.

وكانت الفنانة نجلاء فتحي قد تزوجت من المهندس سيف الله أبو النجا في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد تجربة زواجها الأولى من أحمد خليل.



"إمبراطورية ميم"

وسيف أبو النجا هو الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا، وكان له حضور سينمائي شهير ووحيد، حيث جسّد شخصية "مصطفى"، الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة في الفيلم الشهير "إمبراطورية ميم" 1972.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، فإنه لم يستمر في مجال التمثيل وفضل الابتعاد عن الأضواء والتركيز في مجال عمله الأساسي كمهندس معماري.

وأثمر هذا الزواج عن إنجاب ابنتهما الوحيدة ياسمين، وبعدها وقع الانفصال.

ولاحقاً، تزوجت الفنانة نجلاء فتحي من الإعلامي والكاتب الصحافي الراحل حمدي قنديل عام 1992، واستمر زواجهما حتى وفاته.