أردوغان: الجيش التركي يعيش أقوى أيامه

خبرني - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأحد- أن الجيش التركي يعيش اليوم "أقوى أيامه"، مشددا على أن بلاده باتت لاعبا بمستوى جديد في مجالات الدفاع والردع العسكري، ولم تعد كما كانت قبل 20 أو 30 عاما في مواجهة التهديدات الأمنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع شهادات التخرج من الكليات العسكرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في العاصمة أنقرة، حيث هنأ الخريجين وتمنى لهم النجاح في مهامهم الجديدة.



وقال أردوغان إن عدد خريجي هذا العام من المدارس العسكرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني بلغ 2048 ضابط صف، بينهم 69 طالبا من الدول الضيفة، مشيرا إلى أن عدد من تخرجوا في المؤسسات العسكرية التابعة للجامعة منذ تأسيسها بلغ 67 ألفا و464 ضابطا وضابط صف ومتدربا.

وأضاف أن تركيا أنشأت جامعة الدفاع الوطني بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، بهدف جمع المؤسسات التي تقدم التعليم العسكري تحت سقف واحد. وقال أردوغان إن السلطات تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من "تطهير" الجيش والكليات العسكرية من عناصر جماعة فتح الله غولن، التي تصفها أنقرة بـ"التنظيم الإرهابي"، مشيرا إلى أن الجامعة واصلت أداء مهمتها رغم الانتقادات التي تعرضت لها بعد تأسيسها.

نسابق أنفسنا في الصناعات الدفاعية

وأكد الرئيس التركي أن قوة الجيش التركي ترتبط أيضا بالتطور الذي حققته بلاده في الصناعات الدفاعية، قائلا إن تركيا باتت قادرة على تطوير وتصنيع منظومات مهمة بقدراتها الذاتية في المجالات البرية والجوية والبحرية والفضائية.

وأشار إلى أن حجم مشروعات الصناعات الدفاعية التركية يتجاوز 100 مليار دولار، وأنها تدير في الوقت نفسه 1468 مشروعا، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية 82%.

وقال أردوغان "إن جازت العبارة، فإننا الآن إنما نسابق أنفسنا"، في إشارة إلى التطور الذي حققته الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الماضية. ولفت إلى مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" الذي أقيم في ترسانة غولجوك بين 20 و23 أغسطس/آب الجاري، معتبرا أن الفعاليات أظهرت مجددا مستوى التقنيات التي طورتها تركيا بقدراتها الذاتية.

تركيا لاعب على مستوى جديد

وقال أردوغان إن تركيا قطعت "مجالات شاسعة" في الصناعات الدفاعية والردع العسكري وغيرها من المجالات، مضيفا أن الأطراف والأدوات التي كانت تنظر إليها قبل عقدين أو ثلاثة عقود باعتبارها تهديدات أمنية لبلاده لم تعد اليوم في مستوى يمكنها من مجاراة تركيا أو الوقوف في مواجهتها.



وتابع "تركيا لم تعد الدولة التي تأخذ أولئك الأطراف على محمل الجد، بل إن تركيا الآن باتت لاعبا على مستوى جديد ومختلف".

ووجّه أردوغان رسالة إلى من قال إنهم يستهدفون شخصه أو الدولة والشعب التركي، داعيا إياهم إلى إدراك التحول الذي طرأ على قدرات تركيا العسكرية والدفاعية.



ضحايا غرق العبّارة

وفي جانب آخر من كلمته، تطرق الرئيس التركي إلى حادث غرق العبّارة قبالة سواحل قبرص التركية، معربا عن تعازيه للشعبين التركي والقبرصي التركي، ومؤكدا استمرار جهود البحث عن المفقودين، معربا عن أمله في تلقي "أنباء سارة".

وكانت العبّارة قد غادرت ميناء غيرنه في شمال قبرص التركية متجهة إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين جنوبي تركيا، قبل تعرضها لحادث أدى إلى انقلابها. وأعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل -في وقت سابق اليوم- إنقاذ 237 شخصا ووفاة 7 آخرين، في حين تواصلت عمليات البحث عن 23 شخصا مفقودا.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في جمهورية شمال قبرص التركية أرهان أريكلي قد أعلن تسرب المياه إلى داخل العبّارة، موضحا أنها تابعة لشركة خاصة، وكانت تقل 267 شخصا، بينهم 259 راكبا و8 من أفراد الطاقم.