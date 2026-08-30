التنسيب بالموافقة على تعيين مجالس أمناء لعشر جامعات رسمية (أسماء)

خبرني - جرى التَّنسيب بالموافقة على تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسميَّة وأعضائها لمدة 4 سنوات، اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية، وذلك استناداً لأحكام المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشريَّة رقم 13 لسنة 2026، والمادة 9 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018، وبناء على توصية مجلس التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة،

وتألَّفت تشكيلة مجالس الأمناء للجامعات العشر كما يلي:

أوَّلاً: الجامعة الأردنية: الدكتور عبد الرؤوف سالم نهار الروابدة رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور رفعات عبد الحليم محـمد الفاعوري، والأستاذ الدكتورة أمل طاهر محـمد نصير، والأستاذ الدكتور طالب محـمد عبد القادر الصرايرة، والأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم عبد أبو ياسيـن، والدكتور سالم عبد الكريم علي اللوزي، ودينا محـمد عبد الحميد شومان، والدكتور كمال غريب عبد الرحيم البكري، والدكتور عدنان محـمد عايد أبو حمور، والمهندس محـمد أسامة كمال طهبوب، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

ثانياً: جامعة اليرموك: الأستاذ الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور زياد نواف عواد الدويري، والأستاذ الدكتور نزار محمود محسن مهيـدات، والأستاذ الدكتور محمود عبد الحليم الرشود الخلايلة، والأستاذ الدكتورة رنا محـمد محي الدين الإمام، والمهندس أنمار فؤاد محـمد الخصاونة، وأحمد قاسم ذيب الهناندة، والمهندس بشار يوسف علي التميمي، وفادي عبد الرحمن عبد الحميد قطيشات، ووائل صالح محمود شقيرات، بالإضافة إلى رئيس الجامعة.

ثالثاً: جامعة مؤتة: الدكتور يوسف موسى سلمان القـسوس رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور محـمد حمد مصطفى القطاطشة، والأستاذ الدكتورة رولى عبد الرحيم عبد الرحمن الحباشنة، والأستاذة الدكتورة سنا "محـمد نذير" حمدي أبو الذهب، والأستاذ الدكتور هيثم عبد الله محـمد حلوش، والدكتور أيمن سامي عيسى مدانات، والدكتور جهاد جمال سليم أبو بكـر، المهندس نضال سعيد رشيد البيطار، وبشار نعيم عبد الفتاح الحوامدة، والدكتور معن فهد عبد الكريم النسور، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

رابعاً: جامعة العلوم والتكنولوجيا: الأستاذ الدكتور رضا عبد الله عريق "شلبي الخوالــدة" رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور سميح شاكر خوري قاقيش، والأستاذ الدكتور عدنان ميخائيل عبد الله مقطـش، والأستاذ الدكتور سامي حسين علي محمود، والدكتور معاوية خالد الردايدة، والدكتور ماهر حسن حمد المحروق، والمهندس عبد الله عاصم عبد الله غوشة، وعمر إبراهيم عمر أبو وشاح، وهاني موســـى عيسى العبد الله، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

خامساً: الجامعة الهاشمية: الأستاذ الدكتورة رويدا محمود خليل المعايطة رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور قاسم محـمد نزال حموري، والأستاذ الدكتور زياد محي الدين عليان بطاينة، والأستاذ الدكتور مأمون محـمد عبد الكريم الدبعي، والأستاذ الدكتورة عبير فايز إبراهيم الخـوري، والأستاذ الدكتور غيث علي إبراهيم عبندة، والمهندس موسى عوني موسى الساكـت، ورسلان نوري رسلان ديرانيـة، ورمزي سمير صبري أبو غـوش، وحسين سعد الدين حسين شريم، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

سادساً: جامعة آل البيت: شريف توفيق حمد الرواشدة رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتورة عبير فايز مصطفى البواب، والأستاذ الدكتورة غادة محـمد عبد الفتاح تيم، والأستاذ الدكتور موفق نايف محـمد عتوم، والأستاذ الدكتور ملوح مفضي بركات السليحـات، وميشيل جاد مخائيل وكيلة، وعبد الرحيم عبد الكريم أحمد الزواهـرة، وإياد خليل محـمد أبو خرمة، وزيد "محـمد خير" عوض عبابنة، ونائل فهد عبد الرحمن الحسامـي، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

سابعاً: جامعة البلقاء التطبيقيـة: الأستاذ الدكتور محمود ياسين طه الشيـاب رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور تركي إبراهيم كايد عبيدات، والأستاذ الدكتور محـمد حمدان احمد المصالحة، والأستاذ الدكتورة منى ممدوح عمر المولا، والأستاذ الدكتور محـمد محمود خلف عناقرة، ووليد محمود سليم أبو عبيد، والدكتور عمر زهير عبد الفتاح ملحس، وخلدون عبد الله محمود الوشاح، و وسام محـمد عبد الوالي النسور، والمهندس بسام جورج حنا الزعمط، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

ثامناً: جامعة الحسين بن طلال، الأستاذ الدكتور كامل عودة الله فالح المحاديـن رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور سامر عبد المهدي محـمد الرجـوب، والأستاذ الدكتور محـمد محمود فارس إبراهيـم، والأستاذ الدكتور عبد الناصر موسى اسماعيل القرالة، والأستاذ الدكتور خالد غازي خالد البـدور، والأستاذ الدكتور بسام حسن عبد الحي حمــو، والمهندس مروان محـمد رمضان حمدان، والمهندس محـمد فواز محـمد أبو تايه، ومحـمد عبد المعز محـمد جميل المحتسب، وعبد الوهاب محـمد صبحي الرواد، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

تاسعاً: جامعة الطفيلة التقنيـة: الأستاذ الدكتور عادل عيسى علي الطويسي رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور نايل سالم فلاح الرشايدة، والأستاذ الدكتور مخلد سليمان إبراهيم الطراونـة، والأستاذ الدكتورة إيمان أحمد عبد المغني الهنيني، والأستاذ الدكتور وصفي عارف محـمد السلامات، والدكتور علاء عبد النور زيدان نشيوات، والدكتور سمير محمود محـمد العيسى، والدكتور قصي محـمد عبد الحميد المحاسنة، ووعد كميل أحمد الحوامدة، وجواد زهير أحمد البطـوش، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.

عاشراً: الجامعة الألمانية الأردنية: المهندس عثمان "محـمد علي" عثمان بديـــــــر رئيساً للمجلس، وعضويَّة كل من: الأستاذ الدكتور محـمد سعيد إبراهيم الخطيــــب، والأستاذ الدكتور سهيل هيثم جريس حداديــــــــن، والأستاذ الدكتور ابراهيم مثقال مصطفى الجراح، والأستاذ الدكتور هاني أحمد فايز البدري، والسَّفير الالماني Dr. Bertram von Moltke، وStefan Bienefeld ممثِّل عن منظَّمة DAAD، وDr. Susanne Borkowski ممثل جامعة Magdeburg –Stendhalو Andreas Jahn ممثِّل الاقتصاد الألمانـــي، وحاتم عبد الرزاق مفلح الزعبي، بالإضافة إلى رئيس الجامعـة.