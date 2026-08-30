هيئة شباب كلنا الأردن تُطلق برنامجاً تدريبياً حول

أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في العاصمة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان "التسويق الرقمي والتسويق بالعمولة"، بمشاركة واسعة من الشباب والشابات الراغبين في تطوير مهاراتهم الرقمية واكتساب معارف حديثة تؤهلهم لدخول سوق العمل المتجدد.

​ويأتي هذا البرنامج الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة ضمن محور التمكين وبناء القدرات الاقتصادية والتشغيل الذاتي؛ حيث يتناول تدريبات مكثفة على استراتيجيات التسويق الحديثة، وإدارة الحملات الإعلانية عبر المنصات المختلفة، إضافة إلى آليات التسويق بالعمولة وكيفية بناء مصادر دخل مستدامة عبر أدوات التجارة الإلكترونية.



​أن إطلاق مثل هذه الدورات يهدف بشكل مباشر إلى ردم الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل المعاصر، ومساعدة الشباب على الابتكار وإيجاد فرص عمل ذاتية تعتمد على التكنولوجيا والحلول الذكية، بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية في الاستثمار بالطاقات الشبابية وتأهيلها للتعامل مع متغيرات الاقتصاد الرقمي.

​من جهتم، عبر الشباب المشاركون والمجتمع المحلي عن أهمية هذه البرامج النوعية التي لم تعد مجرد خيار ثانوي، بل باتت مسانداً رئيسياً وركيزة أساسية لفتح آفاق غير تقليدية أمام المجتمعات المحلية. وتساهم مثل هذه الدورات العملية في تحويل طاقات الشباب من الاستهلاك إلى الإنتاجية، وتحفيزهم على ابتكار حلول مرنة في مجالات العمل الحر، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفيف أعباء البطالة.