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النقابات المهنية ترفع الاثنين العلم الأردني على سارية بارتفاع 20 متراً

  • 30 أغسطس 2026
  • 20:44
النقابات المهنية ترفع الاثنين العلم الأردني على سارية بارتفاع 20 متراً

تقيم النقابات المهنية الأردنية الاثنين، في تمام الساعة 5 مساءً، تحت رعاية رئيس الوزراء، حفل رفع العلم الأردني على سارية بارتفاع 20 متراً، أُنشئت في ساحة مجمع النقابات المهنية بالشميساني.

وقال رئيس مجلس النقباء ونقيب الأطباء عيسى علي الخشاشنة إن رفع العلم الأردني في قلب مجمع النقابات المهنية هو تأكيد لهوية هذا الصرح الوطنية، وتجسيد لسيادة الدولة الأردنية ووحدة أبنائها.

وأضاف: "تتعدد نقاباتنا، وتتنوع آراؤنا، لكن هويتنا أردنية، ورايتنا واحدة، وسيادة وطننا ثابت لا يُمس. نلتقي جميعاً حول الأردن ومصلحته العليا، ونؤمن بأن ما يجمعنا في هذا الوطن أكبر من كل اختلاف".

وأكد أن النقابات المهنية ستبقى جزءاً أصيلاً من مسيرة الدولة، وشريكاً وطنياً في بنائها وصون وحدتها وخدمة أبنائها.

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