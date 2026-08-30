بينهم حملة دكتوراه وماجستير.. 2800 خريج في مؤسسة التدريب المهني

خبرني - قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين إن 2800 شاب وشابة من حملة الشهادات العلمية، بينهم حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، تخرجوا من برامج المؤسسة العام الماضي، في مؤشر على توسع الإقبال على التدريب المهني من مختلف الفئات التعليمية.

وأضاف الصوافين أن المؤسسة تتيح برامجها لجميع الباحثين عن عمل ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، سواء كانوا من حملة المؤهلات العلمية أو غير الحاصلين عليها، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وأشار إلى أن نسبة الخريجات الإناث تجاوزت 52% من إجمالي خريجي المؤسسة العام الماضي، لافتا إلى قصص نجاح لخريجات انتقلن من البحث عن العمل إلى إنشاء مشاريع توفر فرص عمل لآخرين.

ومن بين هذه التجارب، قالت نور الرغوثي إنها التحقت بالمؤسسة لاكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، قبل أن تؤسس أول مطعم آسيوي في محافظة جرش، مستفيدة من المهارات التي حصلت عليها خلال التدريب.

كما تحدثت ناديا النعيرات، صاحبة مشغل "عائلة الخزافين"، عن تجربتها في تعلم صناعة الخزف إلى جانب أبنائها، موضحة أن التجربة التي بدأت لاستثمار وقت الفراغ تحولت إلى مشروع ينتج الخزفيات ويصدرها إلى الخارج، ويوفر فرص عمل لخريجين من المؤسسة.

شهادات مصغرة لتعزيز فرص العمل

وأوضح الصوافين أن المؤسسة بدأت هذا العام تقديم شهادات مصغرة "Micro-credentials" إلى جانب شهادة التدريب المهني، تشمل اللغة الإنجليزية والسلامة والصحة المهنية والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمهارات الحياتية وريادة الأعمال.

وقال إن هذه المسارات تهدف إلى تعزيز جاهزية المتدربين لسوق العمل أو تمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة، إلى جانب إطلاق منصة مجانية لطلبة الجامعات والخريجين تقدم دورات مسائية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة وتحليل البيانات.

مشاغل متنقلة للوصول إلى الشباب

ولفت الصوافين إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة طاقتها التدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الإدارة المحلية، من خلال مشاغل تدريب متنقلة تصل إلى المناطق التي لا توجد فيها معاهد تدريب مهني.

وأوضح أن هذه المشاغل تتيح تدريب الشباب في مناطقهم وإجراء الاختبارات ومنح شهادات مزاولة المهنة، بما يوسع نطاق الاستفادة من برامج التدريب المهني في مختلف محافظات المملكة.