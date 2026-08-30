السفير الصيني يرجّح إطلاق رحلات مباشرة بين عمّان وبكين قبل نهاية العام

خبرني - رجح سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن قوه وي، إطلاق رحلات جوية مباشرة بين عمّان وبكين قبل نهاية العام، معتبرا أن الربط الجوي المباشر من شأنه تعزيز السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال السفير خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة إن تسيير الرحلات المباشرة في أقرب وقت ممكن سيسهم في زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن، وتشجيع الشركات الصينية على القدوم إلى المملكة وتعزيز حضورها واستثماراتها فيها.

ويأتي ذلك بعد توقيع الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية مذكرة تفاهم في بكين، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، بهدف تعزيز الشراكة بين الناقلين وتطوير الربط الجوي بين البلدين.

وتتيح المذكرة بحث تشغيل خطوط جوية جديدة، واستكشاف فرص المشاركة بالرمز واتفاقيات النقل المتبادل، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والخدمات الأرضية والشحن الجوي وتموين الرحلات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي أن المذكرة تمثل محطة مهمة لتعزيز حضور الناقل الوطني في الصين والشرق الأقصى، فيما قال رئيس الخطوط الجوية الصينية تشو غوانغجي إن شركته ستقدم "دعمها الكامل" للملكية الأردنية لإطلاق رحلات مباشرة دون توقف بين عمّان وبكين.

ومن شأن الخطوة، بحسب الجانبين، تعزيز حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والصين.