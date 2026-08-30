الاردن .. انخفاض البطالة بين الأردنيين 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 21% خلال الربع الثاني من 2026

خبرني - أظهر التقرير الربعي لأرقام البطالة الصَّادر عن دائرة الإحصاءات العامَّة انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 16.1 % خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بمقدار بقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بـ 16.5 % خلال الربع الثاني 2025.

كما أظهر التقرير، الذي نشر الأحد، انخفاض معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل نسبتها إلى 21.0 %مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 والتي بلغت حينها 21.3 %.

وبذلك يكون معدل البطالة قد انخفض بمقدار 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وذلك منذ الربع الثاني من عام 2022.

وأظهر التَّقرير كذلك انخفاض بطالة الذكور الأردنيين بمقدار 4.2 نقطه مئوية منذ الربع الثاني من عام 2021 إذ بلغ حينذاك 22.7 %، في حين انخفض معدل البطالة بين الإناث الأردنيات بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة مع الربع الأول من عام 2026 وبمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.

وكشف التَّقرير كذلك انخفاضاً في معدل البطالة بين إجمالي الإناث بمقدار 5.3 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 19.9 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2025م.



وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث خلال الربع الثاني من عام 2026 للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 18.0 %، فيما بلغ معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 5.8 %.

كما بلغ معدل البطالة بين السكان غير الأردنيين 8.2 % خلال الربع الثاني من عام 2026.