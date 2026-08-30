الصوافين: النساء يشكلن 52% من خريجي التدريب المهني

خبرني - قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين، إن عدد المسجلين إلكترونيا في برامج المؤسسة بلغ نحو 3336 شابا وشابة، مشيرا إلى إغلاق عدد من التخصصات نتيجة الإقبال عليها.

وأضاف الصوافين أن المؤسسة تطرح نحو 140 برنامجا تدريبيا في 35 معهدا موزعة على مختلف محافظات المملكة، فيما تستقبل في الدورة الثانية التي تبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف متدرب سنويا.

وأوضح أن التدريب المهني يستهدف الباحثين عن عمل ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، سواء كانوا من حملة الشهادات العلمية أو غير الحاصلين عليها، مشيرا إلى أن خريجي المؤسسة في العام الماضي شملوا حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم.

وقال إن نسبة الخريجات الإناث في العام الماضي تجاوزت 52% من إجمالي الخريجين، لافتا إلى وجود قصص نجاح لخريجات تحولن من باحثات عن عمل إلى صاحبات مشاريع يوظفن خريجين آخرين.

قصص نجاح

واستعرضت نور الرغوثي تجربتها في التدريب المهني، موضحة أنها التحقت بالمؤسسة لتكتسب المهارات والأساسيات اللازمة لدخول سوق العمل، قبل أن تؤسس أول مطعم آسيوي في محافظة جرش، مستفيدة من المهارات التي اكتسبتها خلال التدريب.

كما تحدثت ناديا النعيرات، صاحبة مشغل "عائلة الخزافين"، عن تجربتها في تعلم صناعة الخزف إلى جانب أبنائها في أحد معاهد المؤسسة، مشيرة إلى أن التجربة التي بدأت بهدف استثمار وقت الفراغ تحولت إلى مشروع ينتج الخزفيات ويصدرها إلى الخارج، ويوفر فرص عمل لخريجين من مؤسسة التدريب المهني.

4 آلاف شريك من القطاع الخاص

وأكد الصوافين أن برامج المؤسسة تتواءم مع احتياجات القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 80%، فيما يخصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

وأشار إلى وجود أكثر من 4 آلاف شريك مع القطاع الخاص، يساهمون في إعداد البرامج التدريبية وتدريب الخريجين وتوفير فرص العمل لهم.

وقال إن معظم المصانع ومنشآت القطاع الخاص لا تكتفي بدفع الحد الأدنى للأجور لخريجي المؤسسة، مبينا أن الحاصل على شهادة مزاولة مهنة يتقاضى في معظم القطاعات راتبا أعلى من الحد الأدنى للأجور.