جيل «زد» يتصدر معدلات الإجازات المرضية رغم القدرة على العمل

خبرني - كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع لافت في معدلات حصول الموظفين الشباب من جيل «زد» على إجازات مرضية، حتى في الحالات التي كانوا يشعرون فيها بأنهم قادرون على الاستمرار في العمل.

وتأتي هذه النتائج في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها الشباب في بداية حياتهم المهنية، سواء على المستوى النفسي أو الاقتصادي، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي والمستقبل المهني.

أكثر من 80% من الشباب حصلوا على إجازات مرضية

أظهر استطلاع أجرته شركة Merlin Strategy لصالح مركز أبحاث العدالة الاجتماعية CSJ أن أكثر من 80% من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا حصلوا خلال العام الماضي على إجازة مرضية في وقت لم تكن حالتهم الصحية تمنعهم من العمل.

وفي المقابل، بلغت النسبة 43% فقط بين الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا، ما يكشف عن فارق واضح بين الفئات العمرية في التعامل مع الإجازات المرضية والغياب عن العمل.

غياب يصل إلى 5 أيام

وأفاد نحو 40% من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا بأنهم تغيبوا عن وظائفهم لمدة وصلت إلى خمسة أيام خلال العام الماضي، رغم شعورهم بأنهم كانوا قادرين على أداء مهامهم.

أما بين الموظفين الأكبر سنًا، فلم تتجاوز النسبة نحو 10%، وهو ما يعكس اختلافًا ملحوظًا في أنماط الغياب بين الموظفين الشباب والأكبر عمرًا.

الإرهاق الشديد أبرز أسباب الإجازات

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الإرهاق الشديد كان من أبرز الأسباب التي دفعت الموظفين الشباب إلى الحصول على إجازة مرضية.

وأشار نحو 80% من المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا إلى الإرهاق الشديد باعتباره أحد أسباب حصولهم على إجازة، بينما كانت النسبة لدى الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا تقارب نصف هذه النسبة.

كما كشفت النتائج عن تأثير بعض العوامل الاجتماعية في قرارات الموظفين الشباب، إذ قال أكثر من نصفهم إن السهر أو الشعور بآثار ليلة طويلة ساهم في حصولهم على إجازة مرضية.

وفي المقابل، بلغت النسبة 19% فقط بين الموظفين الأكبر سنًا.

تأتي هذه النتائج بالتزامن مع نقاش متزايد حول طبيعة علاقة جيل «زد» بسوق العمل، خصوصًا في ظل اختلاف أولوياته وتوقعاته المهنية عن الأجيال السابقة.

وكان استطلاع سابق أُجري عام 2022 بين الباحثين عن وظائف قد أظهر أن الراتب يمثل الأولوية الأبرز بالنسبة إلى العاملين من جيل «زد»، بينما أبدى موظفو جيل الألفية اهتمامًا أكبر بالتقدم المهني والتطوير الشخصي.

لكن الباحثين يحذرون من تفسير هذه الاختلافات باعتبارها دليلًا على أن الشباب أقل التزامًا بالعمل أو أكثر ميلًا إلى الكسل.

ويرى الباحثون أن جيل «زد» بدأ حياته المهنية في ظروف اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدًا، الأمر الذي قد ينعكس على نظرته إلى الوظيفة، وتوقعاته من بيئة العمل، وطريقة تعامله مع الضغوط المهنية.

أزمة ربع العمر تضيف مزيدًا من الضغوط

وفي دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة غرينتش، تبين أن نحو نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يمرون بما يعرف باسم «أزمة ربع العمر».

ويصف الباحثون هذه المرحلة بأنها فترة انتقالية قد تستمر لعدة سنوات، يواجه خلالها الشباب ضغوطًا متعلقة بالاستقلال والعمل والعلاقات ومستقبلهم الشخصي والمهني.

وقال 14% من المشاركين إنهم يواجهون صعوبة في تحقيق الاستقلال باعتبارهم بالغين، بينما أشار 18% إلى أن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة التي يمرون بها.

وأوضح البروفيسور أوليفر روبنسون، قائد الدراسة، أن «أزمة ربع العمر» تتشابه في بعض جوانبها مع أزمة منتصف العمر، خصوصًا فيما يتعلق بالتساؤلات حول الهوية والمسار المهني والعلاقات والقرارات التي اتخذها الشخص في حياته.

وقد يشعر بعض الشباب بأن فرص العمل المتاحة أمامهم محدودة، بينما يعاني آخرون القلق بشأن المستقبل أو الإحساس بأنهم عالقون في خيارات يخشون أن تكون غير مناسبة لهم.

وتشير هذه النتائج إلى أن تعامل جيل «زد» مع الإجازات والعمل يرتبط بمجموعة أوسع من الضغوط التي يعيشها الشباب في بداية حياتهم المهنية، حيث تتداخل عوامل الإرهاق والقلق بشأن المستقبل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في تشكيل علاقتهم بسوق العمل.