رابطة الدوري السعودي تعطل مستقبل رياض محرز

خبرني - تعطل رابطة الدوري السعودي للمحترفين حسم الوجهة الجديدة للنجم الجزائري رياض محرز.

وأصبح رياض محرز لاعبا حرا منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد فسخ عقده من جانب واحد من طرف الأهلي السعودي.

بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، توصل الشباب إلى اتفاق مع رياض محرز على انتقاله إلى صفوف الفريق، بعد أن اتفق الطرفان على جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن إتمام الصفقة لا يزال معلقاً في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت أن الشباب ومحرز أنهيا التفاهمات المتعلقة بالعقد، وينتظر الطرفان الموافقة التي تتيح لهما الانتقال إلى مرحلة التوقيع النهائي، في وقت لا تزال فيه الرابطة ترفض تسجيل اللاعب وفق المعطيات المالية المقدمة حتى الآن.

وأشارت إلى أن الرابطة طلبت من الشباب تقديم ضمانات تتعلق بقيمة العقد الذي سيوقَّع مع محرز، خصوصاً أن النادي يخضع لـ"الرقابة المالية النشطة"، وهو ما يجعل الموافقة على الالتزامات المالية الجديدة مرتبطة باستيفاء المتطلبات والضمانات المطلوبة.

ويواصل الشباب العمل من أجل استكمال تلك المتطلبات والحصول على الموافقة، بعدما حسم اتفاقه مع النجم الجزائري، فيما ينتظر محرز بدوره الضوء الأخضر لإتمام انتقاله ومواصلة مسيرته في الدوري السعودي بقميص الشباب.

وكانت تقارير صحفية سابقة كشفت خلال الأيام الماضية عن وجود مفاوضات جارية لانتقال محرز إلى صفوف الشباب أو الاتفاق.

ودارت المفاوضات على أساس حصول محرز على راتب سنوي في حدود 10 ملايين دولار.