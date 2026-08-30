وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر 72 عامًا

خبرني - توفي الفنان محمد التاجي، اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، ليفقد الوسط الفني أحد أبرز الوجوه التي ارتبط بها الجمهور على مدار عقود.

ونعى محبو الفنان الراحل خبر وفاته، وسط حالة من الحزن بين زملائه وجمهوره، خاصة أنه ترك رصيدًا متنوعًا من الأعمال التي رسخت حضوره في الدراما المصرية.

ينتمي محمد التاجي إلى جيل من الفنانين الذين حافظوا على حضورهم الفني عبر سنوات طويلة، ونجح في تقديم شخصيات متعددة تنوعت بين الأدوار الاجتماعية والدرامية والكوميدية.

وبرز اسمه بشكل خاص في الدراما التلفزيونية، التي شهدت مشاركته في عدد كبير من المسلسلات التي حققت انتشارًا واسعًا لدى الجمهور.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها مسلسل «هو وهي»، إلى جانب «بوابة الحلواني» و«لا» و«الزيني بركات» و«أبو ضحكة جنان».

كما ظهر في أعمال درامية حديثة، من بينها مسلسل «جودر» و«لعبة نيوتن»، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل «إلا أنا»، ليواصل حضوره على الشاشة حتى السنوات الأخيرة.