*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاردن .. وفاة المحامي والقاضي السابق أحمد عبد الهادي النجداوي

  • 30 أغسطس 2026
  • 19:38
الاردن وفاة المحامي والقاضي السابق أحمد عبد الهادي النجداوي

"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي"
 
خبرني - ايمانا بقضاء الله وقدره و بمزيد من الحزن و الأسى تنعى عشيرة النجداوي وانسباؤهم وأقرباؤهم في الأردن والخارج المناضل والقومي الكبير عميدها 

 
المرحوم المحامي والقاضي السابق الاستاذ احمد عبد الهادي النجداوي  (أبو هشام)
زوج المرحومة بإذن الله  زهوة حيدر سبع العيش
   شقيق القاضي المرحوم محمد ( ابو عماد) وشقيق الدكتور المهندس محمود ( ابو ميزر ) 
 
والد المرحوم المهندس هشام  و المهندس فواز زوجته أحلام النجداوي والمهندس ماهر زوجته نهى محاسنة والأستاذ ثائر زوجته جمانة بندقجي والسيدة فيروز ارملة المرحوم عرفات العشي والدكتورة عبير زوجها المهندس يسار العجلوني  و السيدة مها  زوجة السيد عبدالله تركي
والذي انتقل الى رحمة الله تعالى  يوم ٣٠/٨وسيتم تشييع جثمانه  الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة زي الاسلامية بعد صلاة الظهر في مسجد زي الكبير يوم الاثنين الموافق ٣١/٨/٢٠٢٦
تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل النبر (دوّار النهضة) لثلاثة أيام من  الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى التاسعة مساءاً
سائلين المولى عز وجل  ان  يدخله فسيح جنانه
انا لله وانا اليه راجعون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدكتور مازن روحي الحموري في ذمة الله
الدكتور مازن روحي الحموري في ذمة الله
  • 2026-08-30 10:30
وفيَّات الأردن.. الأحد 30-8-2026
وفيَّات الأردن.. الأحد 30-8-2026
  • 2026-08-30 10:23
بعد نطقه الشهادة.. محمد الروسان في ضيافة الرحمن
بعد نطقه الشهادة.. محمد الروسان في ضيافة الرحمن
  • 2026-08-30 09:59
العميد المتقاعد يوسف ماجد العيطان بني حسن في ذمة الله
العميد المتقاعد يوسف ماجد العيطان بني حسن في ذمة الله
  • 2026-08-29 23:04
وفاة الحاج محمد «حُكم» الزايد.. فقيد عقربا وأحد أبرز أهل الخير والعطاء
وفاة الحاج محمد «حُكم» الزايد.. فقيد عقربا وأحد أبرز أهل الخير والعطاء
  • 2026-08-29 11:23
وفيات الاردن اليوم السبت 29-8-2026
وفيات الاردن اليوم السبت 29-8-2026
  • 2026-08-29 08:34