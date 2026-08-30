الاردن .. وفاة المحامي والقاضي السابق أحمد عبد الهادي النجداوي

"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي"



خبرني - ايمانا بقضاء الله وقدره و بمزيد من الحزن و الأسى تنعى عشيرة النجداوي وانسباؤهم وأقرباؤهم في الأردن والخارج المناضل والقومي الكبير عميدها



المرحوم المحامي والقاضي السابق الاستاذ احمد عبد الهادي النجداوي (أبو هشام)

زوج المرحومة بإذن الله زهوة حيدر سبع العيش

شقيق القاضي المرحوم محمد ( ابو عماد) وشقيق الدكتور المهندس محمود ( ابو ميزر )



والد المرحوم المهندس هشام و المهندس فواز زوجته أحلام النجداوي والمهندس ماهر زوجته نهى محاسنة والأستاذ ثائر زوجته جمانة بندقجي والسيدة فيروز ارملة المرحوم عرفات العشي والدكتورة عبير زوجها المهندس يسار العجلوني و السيدة مها زوجة السيد عبدالله تركي

والذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم ٣٠/٨وسيتم تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة زي الاسلامية بعد صلاة الظهر في مسجد زي الكبير يوم الاثنين الموافق ٣١/٨/٢٠٢٦

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل النبر (دوّار النهضة) لثلاثة أيام من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى التاسعة مساءاً

سائلين المولى عز وجل ان يدخله فسيح جنانه

انا لله وانا اليه راجعون