هداف الدوري الإسباني 2027.. مبابي ينفرد بالصدارة

خبرني - واصل الفرنسي كيليان مبابي بدايته القوية مع ريال مدريد، ونجح في الانفراد بصدارة هدافي الدوري الإسباني.

وأحرز كيليان مبابي هدفا في مباراة ريال مدريد ضد مالقا على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالجولة الثالثة للدوري الإسباني مساء الأحد.



انفرد كيليان مبابي بصدارة هدافي الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف.

وكان النجم الفرنسي قد سجل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد، قبل أن يضيف هدفًا جديدًا أمام مالقا، ليبتعد بصدارة الهدافين بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه.

ويأتي في وصافة الهدافين رافينيا وفيرمين لوبيز ثنائي برشلونة، ولكل منهما 3 أهداف، بعدما سجلا للبارسا في أول جولتين.

كما تضم قائمة أصحاب الـ3 أهداف النجم المغربي ياسر زابيري مهاجم راسينغ سانتاندير، وروبرتو فرنانديز (إسبانيول)، وأليكس باينا (أتلتيكو مدريد)، ليصبح الصراع على صدارة الهدافين مشتعلا منذ البداية.

قائمة هدافي الدوري الإسباني 2026-2027

كيليان مبابي - 4 أهداف

رافينيا - 3 أهداف

فيرمين لوبيز - 3 أهداف

ياسر زابيري - 3 أهداف

روبرتو فرنانديز - 3 أهداف

أليكس باينا - 3 أهداف