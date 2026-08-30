*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاردن .. إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند

  • 30 أغسطس 2026
  • 18:58
الاردن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند

خبرني - قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله؛ باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعي.

ويتيح إضافة الخدمة إلى تطبيق سند المجال أمام المواطنين لتسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء رقميا، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، خصوصا وأن التبرع بالأعضاء يسهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس.

وتتيح الخدمة للمستخدم الوصول إلى خيار التبرع بالأعضاء من خلال تطبيق سند، والاطلاع على المعلومات ومن ثم تأكيد رغبته بالتبرع، ليتم تسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة، وإظهارها ضمن البيانات ذات العلاقة في دفتر العائلة.

وتأتي إضافة هذه الخدمة بهدف توظيف التحول الرقمي لغايات إنسانية، وتوفير خدمات تتيح للمواطنين اتخاذ قرارات التبرع بالأعضاء ذات الأثر الإنساني والمجتمعي لخدمة فئة من المواطنين التي تحتاج للتبرع بالأعضاء.

وتعكس خدمة التبرع بالأعضاء مفهوما أوسع للخدمات الحكومية الرقمية بتوظيف التكنولوجيا لدعم الخيارات الإنسانية بطريقة بسيطة وواضحة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة وتسجيل الرغبة فيها.

    

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد
الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد
  • 2026-08-31 00:19
الأردن.. امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل
الأردن.. امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل
  • 2026-08-30 22:10
تحذير من احتيال باسم مكاتب السياحة والسفر.. لا تحولوا الأموال إلى محافظ شخصية
تحذير من احتيال باسم مكاتب السياحة والسفر.. لا تحولوا الأموال إلى محافظ شخصية
  • 2026-08-30 21:55
التنسيب بالموافقة على تعيين مجالس أمناء لعشر جامعات رسمية (أسماء)
التنسيب بالموافقة على تعيين مجالس أمناء لعشر جامعات رسمية (أسماء)
  • 2026-08-30 20:57
بينهم حملة دكتوراه وماجستير.. 2800 خريج في مؤسسة التدريب المهني
بينهم حملة دكتوراه وماجستير.. 2800 خريج في مؤسسة التدريب المهني
  • 2026-08-30 20:40
السفير الصيني يرجّح إطلاق رحلات مباشرة بين عمّان وبكين قبل نهاية العام
السفير الصيني يرجّح إطلاق رحلات مباشرة بين عمّان وبكين قبل نهاية العام
  • 2026-08-30 20:37