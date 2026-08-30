منهم الروابدة والرزاز ... تعيين رؤساء مجالس أمناء لست جامعات حكومية (أسماء)

خبرني - نسّب مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأحد، بتعيين رؤساء مجالس أمناء لست جامعات حكومية، ضمن التشكيلات الجديدة لمجالس الأمناء.

وشملت التنسيبات تعيين رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الأردنية، والوزير الأسبق تيسير النعيمي رئيسا لمجلس أمناء جامعة اليرموك.

كما تضمنت تعيين رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز رئيسا لمجلس أمناء جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، والوزير الأسبق كامل محادين رئيسا لمجلس أمناء جامعة الحسين التقنية.

ونسب المجلس بتعيين مدير الخدمات الملكية الطبية سابقا يوسف القسوس رئيسا لمجلس أمناء جامعة مؤتة، والوزير الأسبق محمود الشياب رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.