كوتينوس توقّع شراكة إدارة حصرية لمدة خمس سنوات مع المتسابق الأردني نايف أبو تايه*

خبرني — أعلنت كوتينوس عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية لإدارة الرياضيين لمدة خمس سنوات مع المتسابق الأردني نايف أبو تايه، في خطوة تعكس التزام الشركة المستمر باكتشاف ودعم وتطوير الرياضيين أصحاب الإمكانيات العالية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية أُقيمت في الدوحة، بحضور ممثلين من القطاعين الرياضي والتجاري، بمناسبة انطلاق شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الحضور التجاري لأبو تايه، وتطوير علامته الشخصية، وتوسيع حضوره على الساحة الدولية، إلى جانب دعم مسيرته المهنية على المدى الطويل داخل وخارج حلبات السباق.

وتجسد هذه الشراكة القيمة التي تقدمها كوتينوس من خلال منظومة متكاملة تشمل إدارة الرياضيين، والتسويق الرياضي، والاستشارات الاستراتيجية، وتطوير العلامات الشخصية، والاستشارات التجارية، والعلاقات الإعلامية، وإدارة الشراكات، بما يساعد الرياضيين على بناء مسيرة مستدامة، وتعزيز علاماتهم الشخصية، واغتنام الفرص خارج نطاق المنافسات الرياضية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى كوتينوس إدارة جميع الجوانب التجارية والإعلامية لمسيرة أبو تايه خارج حلبة السباق، بما يشمل استقطاب الرعاة، وإبرام الشراكات التجارية، وتنفيذ مبادرات التسويق الرياضي، وإدارة العلاقات الإعلامية، وتطوير العلامة الشخصية، ووضع استراتيجية المحتوى الرقمي، والعلاقات العامة، والتخطيط التجاري طويل الأمد.

كما ستعمل الشركة، من خلال شبكتها الدولية، على توفير فرص تعاون جديدة مع كبرى العلامات التجارية والشركاء التجاريين وأبرز الجهات الفاعلة في قطاع الرياضة العالمي.

ويُعد نايف أبو تايه أحد أبرز المواهب الصاعدة في رياضة المحركات الأردنية.

وقد أصبح مؤخرًا أول سائق أردني وعربي يتأهل إلى بطولة *BMW 318Ti Cup* الأوروبية المرموقة، في إنجاز يُعد محطة تاريخية لرياضة المحركات في الأردن.

كما أسهمت مشاركاته في عدد من السباقات الأوروبية، إلى جانب تعاونه مع Defender Jordan وBaja WQ Jordan، في ترسيخ مكانته كأحد أبرز سفراء رياضة المحركات الصاعدين في المنطقة.

وفي تعليقه على الشراكة، قال أحمد العناني، الرئيس التنفيذي لشركة كوتينوس:

«يمثل نايف الجيل الجديد من الرياضيين العرب القادرين على المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

طموحه واحترافيته وإمكاناته الكبيرة تجعل منه إضافة مثالية لعائلة كوتينوس.

ولا يقتصر دورنا على تأمين الشراكات التجارية، بل نعمل جنبًا إلى جنب مع رياضيينا لبناء علامات شخصية مستدامة، وتطوير فرص تجارية ذات قيمة، وتنفيذ استراتيجيات تسويق رياضي مؤثرة، وتحقيق قيمة طويلة الأمد في مختلف مراحل مسيرتهم الرياضية.

يسعدنا انضمام نايف إلى عائلة كوتينوس، ونتطلع إلى دعمه في رحلته خلال السنوات المقبلة.»

من جانبه، قال نايف أبو تايه: «يمثل انضمامي إلى كوتينوس بداية فصل جديد ومثير في مسيرتي الرياضية.

فالخبرة التي تتمتع بها الشركة في إدارة الرياضيين، والتسويق الرياضي، والتطوير التجاري تمنحني ثقة كبيرة بما يمكننا تحقيقه معًا.

سيظل تركيزي منصبًا على تمثيل الأردن بأفضل صورة على الساحة الدولية، وأنا متحمس للعمل مع فريق كوتينوس لمواصلة بناء مسيرتي داخل وخارج حلبة السباق.»



*نبذة عن كوتينوس*

كوتينوس (Aspire Sports Consulting and Management LLC) هي شركة قطرية متخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية. تقدم الشركة خدمات متكاملة للرياضيين، والمؤسسات الرياضية، والعلامات التجارية، وأصحاب الحقوق الرياضية، تشمل إدارة وتمثيل الرياضيين، والاستشارات الرياضية، والتسويق الرياضي، والبحوث والدراسات، والاستشارات التجارية، وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وتعمل كوتينوس على مستوى الشرق الأوسط والأسواق الدولية، مستفيدةً من خبراتها الاستراتيجية وشبكتها الإقليمية والعالمية الواسعة لتقديم حلول مبتكرة، وبناء شراكات مؤثرة، والمساهمة في دعم النمو المستدام لقطاع الرياضة.