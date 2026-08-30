ڤاليو الأردن وهارلي-ديفيدسون ®عمان تبرمان شراكة استراتيجية لتوفير حلول دفع مرنة

خبرني - أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع وكالة هارلي-ديفيدسون ®عمان ، العلامة العالمية الرائدة في مجال الدراجات الآلية، وذلك بهدف إتاحة حلول الدفع المرنة من ڤاليو لعملاء هارلي-ديفيدسون ®عمّان.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه الأردن تنامياً ملحوظاً في استخدام الدراجات الالية، سواء كوسيلة تنقل عملية وسريعة أو كهواية تحظى باهتمام متزايد، بما يواكب تنوع احتياجات ومتطلبات المهتمين بهذا القطاع.

وتأتي الشراكة امتداداً لتوجه ڤاليو نحو توسيع نطاق حلولها بما يواكب تطورات أنماط الحياة واحتياجات التنقل في المملكة، والاستجابة للطلب المتنامي على حلول مالية مبتكرة توفر مرونة أكبر في إدارة المشتريات، في الوقت الذي تمثل فيه خطوة مهمة تنفذها هارلي-ديفيدسون ®عمان من حيث مواصلة تطوير تجربة عملائها، عبر توفير خيارات دفع أكثر مرونة لتسهيل وصولهم إلى منتجات العلامة، بما يعزز حضورها في سوق الدراجات الآلية في الأردن.

ومن خلال إتاحة حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً" من ڤاليو على أجهزة نقاط البيع المدعومة لدى هارلي- ديفيدسون ®عمان، سيتمكن العملاء من اقتناء الدراجات الآلية أو شراء مستلزماتها في إطار تجربة رقمية سهلة وسريعة عبر تطبيق ڤاليو، معززة بخيارات دفع وخطط سداد مرنة تتناسب مع قدراتهم المالية وحدودهم الائتمانية المعتمدة.

وتعليقاً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "نحرص في ڤاليو على مواكبة التطورات الاقتصادية في المملكة وما يرافقها من متطلبات العملاء المتجددة للحياة العصرية، بما في ذلك الحلول المبتكرة لوسائل التنقل وغيرها من القطاعات التي تشهد تطوراً في احتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار، تتيح شراكتنا مع هارلي-ديفيدسون ®عمان للعملاء خيارات دفع أكثر مرونة، بما يساعدهم على الاستفادة من حلول مالية تلائم احتياجاتهم، وتواكب تطلعاتهم المتزايدة نحو الدراجات الآلية، ويعزز في الوقت ذاته سهولة الوصول إلى منتجات العلامة وتجربة الشراء بشكل أكثر مرونة."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة هارلي-ديفيدسون ®عمان في المملكة، نضال مهيار: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تلبية احتياجات عملائنا بصورة أفضل، وتعزيز تجربتهم مع علامة هارلي ديفيدسون عمان، بما ينسجم مع تطور استخدام الدراجات الآلية وتنامي الاهتمام بها في المملكة."

وتنضم هارلي-ديفيدسون ®عمان من خلال هذه الشراكة إلى شبكة شركاء ڤاليو المتنامية في الأردن، والتي تشمل قطاعات متنوعة ترتبط باحتياجات الأفراد وأنماط حياتهم اليومية. وتواصل ڤاليو من خلال هذا التوسع ترسيخ حضور حلول الدفع المرنة في السوق المحلية، وتقديم تجارب مالية رقمية تتطور بالتوازي مع تغير احتياجات المستهلكين وتنوع خياراتهم، بما يعزز قدرتهم على إدارة مشترياتهم بمرونة أكبر.