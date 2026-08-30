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الأمن الاردني : لا تجعل سيارتك هدفا للسرقة

  • 30 أغسطس 2026
  • 18:26
الأمن الاردني لا تجعل سيارتك هدفا للسرقة

خبرني  - قالت مديرية الأمن العام إن الوقاية من سرقة المركبات تبدأ من وعي المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة وعدم جعلها هدفا سهلا، حيث إن هذه العملية قد تأخذ ثوان معدودة فقط.

وطلبت من السائقين وأصحاب المركبات أن يتذكروا دائما أن حماية الممتلكات تبدأ بـخطوات بسيطة وقواعد أساسية تصل لسبع خطوات من بينها، تجنب ترك السيارة قيد التشغيل أثناء النزول للتسوق، وعدم ترك المقتنيات الخاصة الثمينة والحقائب ظاهرة للعيان.

وبينت أن على السائق عدم ترك مركبته ومفاتيحها داخلها ولو لثوان، والتحقق دائما من إغلاق الأبواب والنوافذ واختيار مواقف مضاءة وآمنة.

وبينت أن الوعي يعني حماية الممتلكات وبناء مجتمع آمن، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو حوادث سرقة، من خلال الاتصال على الرقم الموحد 911 والمتاح على مدار الساعة بمديرية الأمن العام.

الأمن الاردني : لا تجعل سيارتك هدفا للسرقة

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