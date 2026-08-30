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الخيرية الهاشمية: الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المساعدات إلى غزة

  • 30 أغسطس 2026
  • 18:24
الخيرية الهاشمية الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المساعدات إلى غزة

خبرني - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الأحد، إن الأيام المقبلة ستشهد تكثيف إيصال المساعدات الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى توزيع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي يوميا في المتوسط في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وقال الشبلي في تصريحات لفضائية "المملكة" إن الهيئة تعمل بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف مناطق القطاع، رغم التحديات والتضييق على إدخال وتوزيع المساعدات.

وأضاف أن الهيئة تحاول الحفاظ على وتيرة يومية لتوزيع الطرود الغذائية، فيما تستعد خلال الأيام المقبلة لإيصال مزيد من المساعدات، بما يشمل المواد الغذائية والإيوائية والدوائية.

وأكد الشبلي استمرار الجهود الإنسانية الأردنية للوصول إلى مختلف مناطق غزة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

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