هاتف Xiaomi 18 Pro.. ميزة مرتقبة تحمي بياناتك من المتطفلين

خبرني - تعمل شركة شاومي على تطوير تقنية جديدة لخصوصية هواتفها يمكنها إخفاء المعلومات الحساسة المعروضة على جزء من الشاشة تلقائياً.

وتشير تسريبات حديثة إلى أن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم Smart Privacy Display، قد تجد طريقها إلى هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max، المتوقع الكشف عنهما خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

شاومي تختبر حماية تلقائية للمعلومات الحساسة

وبحسب التسريبات، تعتمد التقنية المرتقبة على العتاد للتحكم في ظهور محتوى الشاشة، بما يسمح بإخفاء البيانات الحساسة في مواقف محددة، بدلاً من ترك المستخدم عرضة لاحتمال اطلاع الآخرين عليها أثناء استخدام الهاتف في الأماكن العامة.

وكشف تقرير نشره موقع Android Headlines عن لقطات شاشة مسربة يُعتقد أنها مأخوذة من نسخة عالمية من نظام شاومي، وتوضح أن Smart Privacy Display قد توفر خيارات تحكم أكثر تفصيلاً من مجرد تشغيل الميزة أو إيقافها.

تخصيص وضع الخصوصية حسب التطبيقات

وتُظهر المعلومات المسربة إمكانية إنشاء مجموعات تضم تطبيقات مختلفة، مع تخصيص إعدادات وضع الخصوصية لكل مجموعة على حدة.

ويمنح هذا الأسلوب المستخدم قدرة أكبر على تحديد التطبيقات والحالات التي يرغب في تطبيق الحماية عليها، بدلاً من تشغيلها بصورة موحدة على جميع محتويات الهاتف.

الهاتف قد يتعرف على البيانات التي تحتاج إلى حماية

أما الجانب الأكثر لفتاً في الميزة، فيتمثل في إمكانية تفعيل وضع الخصوصية تلقائياً عند الوصول إلى صفحات تعرض معلومات حساسة.

وتشير التسريبات إلى أن النظام قد يتولى تشغيل الحماية عند ظهور شاشات إدخال كلمات المرور، أو أثناء عمليات الدفع وتحويل الأموال، وكذلك عند فتح الرسائل.

وبهذه الطريقة، لن يكون المستخدم مضطراً إلى تفعيل وضع الخصوصية يدوياً في كل مرة يتعامل فيها مع معلومات شخصية أو مالية.

Xiaomi 18 Pro يقترب من تجربة مشابهة لهواتف سامسونغ

وتأتي هذه الخطوة بعدما طرحت سامسونغ في وقت سابق من العام ميزة شاشة خصوصية تعمل على مستوى العتاد في هاتف Galaxy S26 Ultra، ما يجعل توجه شاومي نحو تقنية مشابهة امتداداً لمنافسة جديدة في مجال حماية البيانات المعروضة على شاشات الهواتف الرائدة.

وفي حال تأكد إطلاق Smart Privacy Display، فقد تسهم الميزة في تعزيز حضور تقنيات شاشات الخصوصية في الهواتف المتطورة، خصوصاً في ظل إمكانية تعرض المعلومات الشخصية للظهور أمام أشخاص آخرين أثناء استخدام الهاتف في الأماكن العامة.

تسريبات جديدة تعزز توقعات شاشة الخصوصية

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن حصول Xiaomi 18 Pro على شاشة خصوصية يتم التحكم فيها على مستوى العتاد، فيما تضيف التسريبات الجديدة مزيداً من المؤشرات إلى أن شاومي تعمل فعلاً على تطوير هذه التقنية لهواتفها المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستكشف عن Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max خلال سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يأتي الهاتفان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro من كوالكوم.

كما تتضمن التوقعات استمرار شاومي في استخدام الشاشة الخلفية الموجودة في الجيل الحالي، مع احتمال أن تشهد الشاشة زيادة في الحجم.