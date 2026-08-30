خطة عمل تطويرية للدورة المقبلة لمهرجان جرش

خبرني - أعلنت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون عن البدء بإعداد خطة عمل تطويرية للدورة 41، تستند إلى نتائج الدورة 40 من المهرجان وما حققته من نمو ملحوظ بأعداد الزوار، وتنوع الفعاليات، واتساع المشاركة الدولية، وتحسين تجربة الزائر.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان اليوم الاحد، أنه بحسب الأرقام الرسمية للمهرجان، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار في الدورة 40 نحو 200 ألف زائر في جميع المواقع والفعاليات داخل وخارج الموقع الأثري، فيما بلغ عدد الفعاليات والأنشطة 401 فعالية ثقافية وفنية، شارك فيها 7 آلاف شخص، رغم الظروف الإقليمية المحيطة.

وبينت أن الدورة الماضية شهدت مشاركة دولية واسعة من 30 دولة، بعدد نشاطات تجاوز 80 فعالية، في تأكيد على الحضور المتنامي للمهرجان ثقافيا وفنيا، فيما بلغت التذاكر المباعة نحو 21100 تذكرة مقارنة بـ 6500 عن الدورة السابقة 39 وبنسبة ارتفاع بلغت 225 بالمئة.

وأشارت إلى أن إيرادات التذاكر المباعة بلغت 421 ألف دينار، مقارنة بـ 151 ألف دينار للدورة التي سبقتها وبارتفاع نسبته 179 بالمئة، كما أسهمت الدورة الـ40 في توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 1698 شخصا من أبناء محافظة جرش قبل وأثناء انعقاد المهرجان، منهم 250 سيدة مقارنة بـ 977 شخصا في الدورة 39، بزيادة بلغت 74 بالمئة، بينما أعطيت الأولوية للموردين في المحافظة لغايات شراء التجهيزات واللوازم الخاصة بالبنية التحتية والخدمات الخاصة بالمهرجان.

وقالت إدارة المهرجان إن خطة العمل الخاصة بالدورة 41 ستتضمن إجراء عملية تقييم ومراجعة شاملة للدورة السابقة للوقوف على احتياجات المهرجان من الموارد البشرية المؤهلة والموازنة اللازمة ومتطلبات التطوير، و بما يسهم في مواصلة الارتقاء بالمهرجان وفعالياته. وتأتي الخطة في إطار مواكبة التطورات في قطاع الفعاليات والمهرجانات، والتي تركز على الاستمرار في تحسين تجربة الزائر، وتعزيز مكانة الأردن ومهرجان جرش كوجهة ثقافية وسياحية إقليميا وعالميا.

وكانت الدورة 40 شهدت تطويرا في البنية التحتية وتحسين تجربة الزوار في مختلف مواقع المهرجان، إذ شملت زيادة عدد المسارح الرئيسة من 5 إلى 6، منها مسرح "الهيبودروم" بطاقة استيعابية وصلت إلى 3 آلاف شخص.

وجرى العمل على تسهيل وصول الزوار من وإلى موقع المهرجان من خلال توسيع وتنويع خدمات النقل، حيث استفاد منها 1452 راكبا، إضافة إلى توفير حافلات نقل من وإلى مواقف السيارات المخصصة، وزيادة عدد المرافق الصحية من 84 إلى 124.