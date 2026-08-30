بعد مهاجمته محمد رمضان.. أحمد الفيشاوي يستعد لبطولة «نمبر وان»

خبرني - تعاقد الفنان المصري أحمد الفيشاوي على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «نمبر وان»، من تأليف شريف عبد الهادي وإخراج أحمد عبد الله صالح، فيما يواصل صناع العمل حاليًا استكمال التعاقدات مع باقي فريق البطولة، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال شهر سبتمبر/أيلول المقب

يعمل فريق فيلم «نمبر وان» خلال الفترة الحالية على التحضيرات الخاصة بالعمل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، بينما لم يعلن حتى الآن عن أسماء بقية أبطال الفيلم المشاركين إلى جانب أحمد الفيشاوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، وسط استعدادات فريق العمل لتحديد التفاصيل النهائية المتعلقة بالتصوير، قبل بدء تنفيذ المشاهد خلال شهر سبتمبر/أيلول.

وكان أحمد الفيشاوي قد شارك خلال الفترة الأخيرة في بطولة فيلم «سفاح التجمع»، الذي واجه خلافات مع الرقابة قبل طرحه في دور العرض السينمائي.

وبعد حل الخلافات المتعلقة بالعمل، جرى طرح الفيلم في دور العرض، وحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر خلال فترة عرضه بالسينمات.

وشارك في بطولة «سفاح التجمع» إلى جانب أحمد الفيشاوي كل من الفنانة سينتيا خليفة، وجيسيكا حسام الدين، وآية سليم، ومريم محمود الجندي، وانتصار، فيما تولى محمد صلاح العزب تأليف وإخراج الفيلم، بينما تولى أحمد السبكي إنتاجه.

وفي سياق آخر، تحدث الفنان أحمد الفيشاوي عن تفاصيل مؤلمة مر بها في حياته عقب وفاة والدته، الفنانة القديرة سمية الألفي، موضحًا أنه يواجه حالة من الحزن الشديد واليأس منذ رحيلها.

وكشف الفيشاوي خلال تصريحات تلفزيونية أنه تراوده من حين إلى آخر أفكار تتعلق بإنهاء حياته، نتيجة الحالة النفسية الصعبة التي يعيشها بعد وفاة والدته.

وقال أحمد الفيشاوي في تصريحاته التلفزيونية: «بعد وفاة والدتي مبقاش عندي شغف للتمثيل.. وبحاول أتعامل مع الدنيا ومتخلصش من حياتي».

وكان الفيشاوي قد هاجم محمد رمضان في وقت سابق، على خلفية استخدام الأخير لقب «نمبر وان»، معبرًا عن رفضه لهذا الوصف، قبل أن ينتهي الخلاف بينهما بإعلان الصلح عام 2025. وقال الفيشاوي في أحد تصريحاته: «مفيش حاجة اسمها نمبر وان»، وذلك في سياق حديثه عن المنافسة بين الفنانين ورفضه فكرة احتكار هذا اللقب.

