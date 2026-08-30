Honor 600S 5G.. هاتف اقتصادي بميزات ذكاء اصطناعي

خبرني - طرحت شركة «هونر» هاتفها الجديد Honor 600S 5G، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن جهاز يجمع بين البطارية ذات السعة الكبيرة، ومقاومة الظروف القاسية، إلى جانب مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، في هاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

شاشة كبيرة بتحديث 120 هرتز

ويعتمد الهاتف على شاشة TFT LCD بحجم 6.87 بوصة، وتبلغ دقتها 1592×720 بكسل، بينما يصل معدل التحديث إلى 120 هرتز، مع سطوع أقصى يبلغ 1020 شمعة.

ولتعزيز تجربة الاستخدام، تدعم الشاشة مجموعة من التقنيات المخصصة لتقليل إجهاد العين، من بينها التعتيم بالتيار المستمر "DC"، والتعتيم الديناميكي، وخفض الضوء الأزرق، إلى جانب الوضع الداكن.

معالج من "كوالكوم" وذاكرة قابلة للتوسيع

وعلى مستوى الأداء، زودت "هونر" هاتف Honor 600S 5G بمعالج Snapdragon 4 Gen 4، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت.

ووفقًا لتقرير نشره موقع GizmoChina المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تتيح تقنية RAM Turbo من "هونر" الاستفادة من ذاكرة افتراضية تصل إلى 16 غيغابايت، بهدف دعم تعدد المهام وتحسين سلاسة الاستخدام.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل MagicOS 10 المبني على أندرويد 16.

لكن أبرز ما يلفت الانتباه في الهاتف هو البطارية، إذ يأتي Honor 600S 5G ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8100 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

ولا تقتصر أرقام البطارية على السعة فقط، إذ تقول "هونر" إن البطارية قادرة على الاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها بعد مرور خمس سنوات، وذلك وفق ظروف الاختبارات المعملية التي أجرتها الشركة.

كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل

وفي قسم التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

وتدعم الكاميرتان تسجيل الفيديو بدقة 1080p، لتقدم المنظومة قدرات التصوير الأساسية التي يستهدفها الهاتف ضمن هذه الفئة.

زر مخصص للذكاء الاصطناعي

وتراهن "هونر" كذلك على الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز نقاط تميز الهاتف، إذ خصصت زرًا للوصول السريع إلى مجموعة من الأدوات الذكية.

وتضم هذه الأدوات AI Memory وCircle to Search، إلى جانب إمكانية إزالة العناصر من الصور بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الملخصات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم الهاتف ميزة AI Image-to-Video 2.0، التي تتيح إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وتعديلها عبر أوامر حوارية.

صوت مرتفع ومزايا اتصال إضافية

ولم تغفل "هونر" الجوانب الأخرى من تجربة الاستخدام، إذ يدعم الهاتف تقنية NFC، ويضم مستشعر بصمة مدمجًا في الجانب، فضلًا عن مكبرات صوت استريو.

وتوفر مكبرات الصوت وضعًا صوتيًا تقول الشركة إنه قادر على رفع مستوى الصوت إلى 400%.

تصميم متين لمواجهة السقوط والماء

وعلى صعيد التصميم والحماية، يبلغ قياس الهاتف 168.3×78.54×8.30 ملم، فيما يصل وزنه إلى 216.5 غرام.

ويحمل الجهاز تصنيفات IP68 وIP69 وIP69K للحماية، إلى جانب شهادة مقاومة للسقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر، وفقًا لما أعلنته "هونر".

3 ألوان وسعر يبدأ من 255 دولارًا

ويتوفر Honor 600S 5G بثلاثة ألوان هي الذهبي الصحراوي، والبنفسجي الضبابي، والأسود المخملي.

ويبلغ سعر الهاتف في هونغ كونغ 1999 دولارًا هونغ كونغيًا، أي ما يعادل نحو 255 دولارًا أمريكيًا، وذلك لنسخة تضم 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من التخزين.

ويتوافر الهاتف حاليًا في هونغ كونغ، بينما تشير المعلومات المتاحة إلى توقع وصوله أيضًا إلى تايوان.