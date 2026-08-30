تصعيد جديد من (أوبن إيه آي) ضد إيلون ماسك

خبرني - أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عزمها وقف تزويد منصة "كورسور" لأدوات البرمجة بنماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، في خطوة تصعّد الخلاف المستمر بين الشركة ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعد استحواذ شركته "سبيس إكس" على الشركة المالكة للمنصة.

وقالت "أوبن إيه آي"، الجمعة، إنها أبلغت "سبيس إكس" نيتها إنهاء العقد الذي يتيح لمنصة "كورسور" الوصول إلى نماذجها، على أن يبدأ وقف الخدمة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضحت الشركة أن قرارها جاء بعدما أصبحت غير قادرة على التأكد من أن استخدام تقنياتها من جانب "سبيس إكس" سيتوافق مع شروط الخدمة الخاصة بها، مشيرة إلى أن الشراكات الكبيرة عادة ما تتطلب عقوداً مخصصة لضمان الالتزام بشروط الاستخدام ومتطلبات السلامة.

ويرتبط القرار مباشرة بالتغير في ملكية "كورسور"، منصة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة "أنيسفيرس". وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت في يونيو الماضي صفقة أسهم للاستحواذ على الشركة، بلغت قيمتها نحو 60 مليار دولار، قبل إتمام عملية الاستحواذ في وقت سابق من أغسطس/آب.

وقالت "أوبن إيه آي" إن لديها مخاوف مرتبطة بسجل بعض شركات ماسك في التعامل مع العقود، مشيرة إلى ما وصفته بانتهاكات سابقة لشروط تعاقدية من جانب شركات تابعة له.

ويأتي القرار في ظل خلاف طويل بين ماسك والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، بدأ بعد اتهام ماسك الشركة بالتخلي عن مهمتها الأصلية غير الربحية والتحوّل إلى نموذج ربحي.

وتصاعد النزاع إلى مواجهة قضائية، بعدما رفع ماسك دعوى قضائية ضد الشركة وطالب بتعويضات ضخمة، قبل أن تنتهي القضية الأخيرة بحكم لصالح "أوبن إيه آي" على خلفية تأخر ماسك في رفع الدعوى.

من جانبه، رد ماسك على قرار "أوبن إيه آي" عبر منصة "إكس"، مهاجماً ألتمان ورئيس الشركة جريج بروكمان، ومجدداً اتهاماته لهما بعدم الموثوقية وبالتخلي عن المهمة الأصلية لـ"أوبن إيه آي".

وفي المقابل، قال مايكل ترول، المؤسس المشارك لـ"كورسور"، إن الشركة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات مع "أوبن إيه آي" في محاولة للتوصل إلى حل.

وتستخدم "كورسور" نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، ما قد يحد من تأثير قرار "أوبن إيه آي" على المنصة، في وقت أعلنت فيه شركة "أنثروبيك" المنافسة استعدادها لتوسيع دعم نماذج "كلود" لمستخدمي "كورسور".

وتأتي هذه الخطوة لتفتح فصلاً جديداً في الصراع بين ماسك و"أوبن إيه آي"، في وقت تتنافس فيه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على السيطرة على سوق أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.