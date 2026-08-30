إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030

خبرني - أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030، بالتزامن مع تسلم الملك عبدالله الثاني، الأحد، التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، الذي أظهر استرداد أو المساهمة في استرداد أو منع هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام خلال العام الماضي.

وأكد الملك، خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي، ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أهمية دور الهيئة في توفير بيئة تشجع على الاستثمار من خلال تعزيز منظومة النزاهة في المؤسسات.

كما أظهر التقرير إحالة الهيئة 298 ملفا تحقيقيا إلى الادعاء العام خلال عام 2025.