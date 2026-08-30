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  • (كنت أفقر طالب وتعرضت للسخرية).. أحمد فهمي يكشف أسرار حياته قبل الشهرة

(كنت أفقر طالب وتعرضت للسخرية).. أحمد فهمي يكشف أسرار حياته قبل الشهرة

  • 30 أغسطس 2026
  • 17:31
كنت أفقر طالب وتعرضت للسخرية أحمد فهمي يكشف أسرار حياته قبل الشهرة

خبرني - كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن تفاصيل من مرحلة ما قبل الشهرة، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية التي صاحبت طفولته وشبابه، حيث عاش "تحت خط الفقر، وفق تعبيره، وكيف انعكست تلك المرحلة على تكوين شخصيته ونظرته إلى المال وآراء الآخرين.

وخلال ظهوره في برنامج "المحتوى رقم 7"، الذي يقدمه صانع المحتوى محمد طاهر، تحدث فهمي بصراحة عن البيئة التي نشأ فيها، مؤكدًا أن أسرته عاشت فترة من الضيق المادي، وأنه كان يشعر بأنه مختلف عن المحيطين به بسبب ظروفه الاقتصادية.

وقال المطرب والممثل المصري إنه عندما التحق بمعهد الموسيقى العربية كان يعتبر نفسه الأقل من الناحية المادية بين زملائه، موضحًا أن الأمر لم يتوقف عند الفارق في الإمكانات، إذ تعرض كذلك للسخرية من بعض أبناء المنطقة التي كان يعيش فيها.

وأضاف: "وُلدت في عائلة تحت خط الفقر، وعندما درست في معهد الموسيقى العربية كنت أفقر طالب، ولا أعرف كيف أتعامل مع الناس، وكنت هدفًا للسخرية".

ويرى فهمي أن هذه التجربة المبكرة كان لها تأثير مباشر في طريقة تعامله مع الانتقادات لاحقًا، إذ دفعته الظروف إلى إدراك أن الانشغال المستمر بنظرة الآخرين يمكن أن يتحول إلى عبء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى تحقيق الطموحات الشخصية.

ولم تقتصر آثار تلك السنوات على الجانب النفسي، وإنما امتدت إلى علاقته بالمال وطريقة إنفاقه، إذ أوضح أنه أصبح قادرًا على التكيف مع الإمكانات المتاحة مهما كانت محدودة، بدل جعل الظروف المادية سببًا للتراجع عن أهدافه.

واستعاد الفنان إحدى أكثر الفترات التي عكست هذا الأمر، عندما كان يحصل على راتب شهري قدره 600 جنيه، مؤكدًا أنه ظل يرتدي بنطلون جينز واحدًا فقط لمدة أربع سنوات، بعدما قرر توجيه أمواله نحو تعليم نجله بشكل جيد.

وبالتوازي مع حديثه عن حياته الشخصية، يواصل أحمد فهمي حضوره الفني، إذ طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "اسأل روحك" البرومو الترويجي للعمل، الذي يجمعه بالفنانة ياسمين رئيس، وكان مقررًا عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

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