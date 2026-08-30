تبرئة مريض نفسي من تهمة تمزيق العلم الأردني

خبرني - قلبت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر بحق شخص في قضية تمزيق وتحقير العلم الأردني، بعد ثبوت معاناته من انفصام عقلي بنسبة عجز 80% وبصفة دائمة وفق تقرير طبي رسمي.

وكانت محكمة صلح جزاء الزرقاء قد أدانته بالحبس 6 أشهر وغرامة ألف دينار، قبل أن تستأنف القضية أمام محكمة البداية، التي رأت أن حالته العقلية تحول دون تحميله المسؤولية الجزائية عن الفعل.

وقررت المحكمة فسخ الحكم وإعلان عدم مسؤوليته جزائيا عن الجرم المسند إليه، ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك إلى حين ثبوت أنه لم يعد يشكل خطرا على المجتمع.