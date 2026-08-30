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نائب غياث دلا.. الأمن السوري يقتل قائد القوات الخاصة بالفرقة 25 إبّان النظام البائد

  • 30 أغسطس 2026
  • 17:04
نائب غياث دلا الأمن السوري يقتل قائد القوات الخاصة بالفرقة 25 إبّان النظام البائد

خبرني - أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري، اليوم الاحد، تحييد المدعو فراس عبد الكريم حمود الملقّب بـ"الخال" في مدينة صافيتا بريف طرطوس إثر اشتباك عقب مداهمته ومبادرته بإطلاق النار على القوة الأمنية.

وقالت قوى الأمن الداخلي السوري إن المذكور كان قد أطلق النار على عناصر الأمن قبل 3 أيام خلال محاولة توقيف سابقة.

وأضافت أن السجلات تؤكد شغله منصب قائد القوات الخاصة فيما يسمى "الفرقة 25" إبّان النظام البائد، كما عُرف حركياً باسم "فجر 3" وكان ينوب عن المجرم غياث دلا في قيادة مجموعات فلول النظام والخارجين عن القانون بالساحل.

وتابعت أن المعلومات تؤكّد تورطه بتشكيل مجموعات مسلحة لضرب المقرات الحكومية واستهداف المدنيين.

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