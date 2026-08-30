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إخماد 90% من حرائق شرقي الجزائر 

  • 30 أغسطس 2026
  • 16:56
إخماد 90 من حرائق شرقي الجزائر 

خبرني  - أعلنت الحماية المدنية في الجزائر إخماد أكثر من 90% من الحرائق التي اجتاحت ولايات شرقي البلاد، تاركة وراءها خسائر بشرية ومادية فادحة، لا سيما في قرى ولاية جيجل المتضررة.

وتوافدت قوافل المساعدات الإنسانية من جمعيات ومواطنين لدعم العائلات المنكوبة التي فقدت مساكنها ومصادر رزقها، بالتزامن مع بدء السلطات حصر الأضرار وفتح تحقيقات لمعرفة أسباب وتوقيت اندلاع الحرائق.

وتنتظر العائلات المتضررة استكمال الإجراءات الحكومية لمرافقتها في جهود إعادة البناء والإعمار، في حين سيتطلب تعويض المساحات الشاسعة التي التهمتها النيران من الغطاء النباتي والغابي سنوات عدة من أجل التعافي.

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