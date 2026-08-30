هل يساعد الثوم في إزالة الترسبات من الأوعية الدموية؟

خبرني - أشار ألكسندر شيشونين أخصائي الأوعية الدموية الدماغية إلى أن الثوم جزء صحي من النظام الغذائي، ولكن لا يمكن استخدامه للتخلص من لويحات تصلب الشرايين.

ووفقا له، يحتوي الثوم على مادة فعالة بيولوجيا ذات خصائص وقائية للأوعية الدموية، ومضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا. علاوة على ذلك، يفيد بطانة الأوعية الدموية ووظائف الأمعاء.

ويحذر الطبيب من زيادة كمية الثوم في النظام الغذائي على أمل تحقيق تأثير علاجي ملحوظ. بالطبع الثوم منتج غذائي، ولكنه ليس علاجا لتصلب الشرايين. لأنه إذا تشكلت لويحات تصلب الشرايين، فلا يمكن بل من المستحيل التخلص منها بواسطة الثوم وحده.

ووفقا له، يجب في حالة تصلب الشرايين، تحديد أسباب التغيرات والعوامل التي تدعم العملية المرضية. ومن المهم جدا في هذه الحالة الاهتمام بالتغذية وممارسة النشاط البدني لأنهما جزء مهم من نهج علاجي شامل.

وتجدر الإشارة، إلى أن لويحات تصلب الشرايين هي ترسبات الكوليسترول على البطانة الداخلية للشرايين. ويرتبط ترسبها بتطور تصلب الشرايين، ما يؤثر على امداد أعضاء الجسم بالدم.