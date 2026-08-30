الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

خبرني - تسلم الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025.

وأكد الملك، خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي، ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية.

ولفت الملك إلى أهمية دور الهيئة في توفير بيئة تشجع على الاستثمار، من خلال تعزيز منظومة النزاهة في جميع المؤسسات.

وجاء في التقرير أن قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام خلال عام 2025 بلغت حوالي 79 مليون دينار، كما أحالت الهيئة 298 ملفا تحقيقيا للادعاء العام.

كما أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 – 2030.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.