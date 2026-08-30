*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

منتخب السلة يخسر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

  • 30 أغسطس 2026
  • 16:39
منتخب السلة يخسر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

خبرني - خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 93-126، في المباراة التي جرت اليوم الأحد في العاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.

وأنهى المنتخب الوطني منافسات النافذة الرابعة بخسارتين، أمام الفلبين بنتيجة 81-82 بعد التمديد، وأمام أستراليا بنتيجة 93-126، لينهي منافسات المجموعة الخامسة بـ5 انتصارات مقابل 3 خسائر في ، التي تضم إلى جانبه منتخبات أستراليا وإيران ونيوزيلندا والفلبين وسوريا.

ويستكمل المنتخب الوطني مشواره في الدور الثاني من التصفيات خلال النافذتين الخامسة والسادسة، إذ يتطلع إلى حجز إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ميسي وأبناؤه بقميص ناد جديد
ميسي وأبناؤه بقميص ناد جديد
  • 2026-08-30 23:44
فينيسيوس متهم بتخريب كل ما هو جميل في ريال مدريد مورينيو
فينيسيوس متهم بتخريب كل ما هو جميل في ريال مدريد مورينيو
  • 2026-08-30 23:39
إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع طرابزون
إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع طرابزون
  • 2026-08-30 23:32
كومو يعود منتصرا من معقل نابولي للمرة الأولى في الدوري الإيطالي
كومو يعود منتصرا من معقل نابولي للمرة الأولى في الدوري الإيطالي
  • 2026-08-30 23:19
هاتريك برونو يقود يونايتد إلى اكتساح إيبسويتش
هاتريك برونو يقود يونايتد إلى اكتساح إيبسويتش
  • 2026-08-30 22:59
ولي العهد يهنئ البطلة الأردنية فادية خرفان
ولي العهد يهنئ البطلة الأردنية فادية خرفان
  • 2026-08-30 22:55