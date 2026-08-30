منتخب السلة يخسر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

خبرني - خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 93-126، في المباراة التي جرت اليوم الأحد في العاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.

وأنهى المنتخب الوطني منافسات النافذة الرابعة بخسارتين، أمام الفلبين بنتيجة 81-82 بعد التمديد، وأمام أستراليا بنتيجة 93-126، لينهي منافسات المجموعة الخامسة بـ5 انتصارات مقابل 3 خسائر في ، التي تضم إلى جانبه منتخبات أستراليا وإيران ونيوزيلندا والفلبين وسوريا.

ويستكمل المنتخب الوطني مشواره في الدور الثاني من التصفيات خلال النافذتين الخامسة والسادسة، إذ يتطلع إلى حجز إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.