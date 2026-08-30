وزير الإدارة المحلية يفتتح ملاعب وحديقة في الزرقاء

خبرني - افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأحد، الملعب البلدي الأولمبي وملعبين خماسيين وحديقة الجندي في منطقة جناعة بمحافظة الزرقاء، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها لخدمة الرياضيين والمتنزهين.

وقال المصري إن المشروع جاء عقب جولة تفقدية لرئيس الوزراء جعفر حسان للموقع في تشرين الثاني الماضي، بهدف تعزيز الحركة الرياضية والشبابية وتوفير متنفس يخدم أهالي لواء قصبة الزرقاء.

وأوضح أن الملعب البلدي الرئيسي جرى تجهيزه بعشب صناعي وكشافات إنارة حديثة، فيما أعيد تأهيل المضمار المحيط به بما يتوافق مع المواصفات الأولمبية، إلى جانب تجهيز ملعبين خماسيين.

كما افتتح المصري حديقة الجندي بعد إعادة تأهيلها، ووجه بالإسراع في إزالة المدرجات القديمة للملعب الأولمبي وإعادة إنشائها، والتوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء داخل الحديقة.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان إن البلدية أشرفت على تنفيذ المشروع منذ شباط الماضي، مشيرا إلى أن الأعمال شملت معالجة التضاريس والبنية التحتية، وتركيب أرضيات ترتان، وتعبيد الساحات، واستبدال الأسوار والحمايات المعدنية وصيانة الإنارة ودورات المياه.

وأضاف أن الحديقة زودت بمنطقة ألعاب رياضية خارجية، ومساحات للأطفال ومظلات، وملعب "أكريليك" متعدد الاستخدامات، إلى جانب إعادة تأهيل مرافقها العامة.