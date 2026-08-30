قيس ربيحات.. مبارك الماجستير

خبرني - بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم محمد عفيف الرعود بأجمل وأصدق التهاني والتبريكات إلى الأخ والنسيب العزيز قيس محمد الربيحات، بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة عمّان العربية.

إن هذا الإنجاز ما هو إلا ثمرةٌ للجد والاجتهاد والمثابرة، وخطوة جديدة تضاف إلى مسيرتكم العلمية المشرّفة.

نسأل الله أن يبارك لكم في علمكم وعملكم، وأن يفتح أمامكم أبواب النجاح والتوفيق، وأن تكون هذه الشهادة بدايةً لإنجازات أكبر وأجمل بإذن الله.

ألف ألف مبارك يا قيس، ومنها للأعلى، وعقبال الدكتوراه إن شاء الله.