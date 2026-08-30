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ليبيا.. صدام حفتر يرحب بالتوقيع النهائي على اتفاق 4+4 في طرابلس

  • 30 أغسطس 2026
  • 16:14
ليبيا صدام حفتر يرحب بالتوقيع النهائي على اتفاق 44 في طرابلس

خبرني - رحب نائب القائد العام المكلف للقوات الليبية صدام حفتر بالتوقيع في طرابلس اليوم على اتفاق 4+4، معتبرا إياه خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت دون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأكد حفتر أن القيادة العامة بذلت كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مشددًا على استمرارها في دعم هدف توحيد البلاد ومؤسساتها.

ووجّه التحية والتقدير إلى القائد العام المشير خليفة حفتر، لدوره في دعم هذه الجهود، مؤكدًا أن القيادة العامة ستواصل مساندة كل ما من شأنه دفع ليبيا نحو الاستقرار الدائم.

وشدد صدام حفتر على أنه لم يعد هناك مبرر لمزيد من التأخير بعد إبرام الاتفاق، محذرًا من محاولات تعطيل المسار أو إعادة البلاد إلى دوائر الانقسام السياسي.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تنفيذ واستحقاق، هدفها توحيد ليبيا ومؤسساتها، والمضي دون إبطاء نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن.

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