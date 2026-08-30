مدرب الفيصلي يتغزل بكنافة حبيبة مع شوبير

خبرني – رصد

تغزّل مدرب فريق الفيصلي المصري طارق مصطفى بالكنافة التي تقدمها حلويات الحاج محمود حبيبة في الأردن.

وجاءت مداخلة مصطفى عبر برنامج الناظر مع شوبير الذي يبث على قنوات النهار المصرية ويقدمه اللاعب والإعلامي أحمد شوبير، بالرد على سؤال عن "تحلاية الكنافة"، التي قدمت للكابتن مصطفى بعد تحقيق الفيصلي لكأس السوبر الأردني على حساب الحسين إربد.

وقال مصطفى "هنا في الأردن الكنافة من حلويات حبيبة غير موجودة في مكان آخر".

ووعد مورينيو، وهو الوصف الذي يطلق على الكابتن مصطفى في مصر، شوبير وضيوفه في البرنامج بتقديمها لهم ليستمتعوا بتجربة كنافة حبيبة.

وتمتلك حلويات الحاج محمود حبيبة سلسلة فروع في الأردن والمنطقة، تتوزع على :عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة، وعمان - وسط البلد - شارع الملك حسين، وعمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة، وعمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي، وعمان - شارع كوريدور عبدون - عبدون فيليج، بالإضافة لفروعها في السعودية: الرياض - حي السليمانية، والرياض - حي قرطبة، والرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.