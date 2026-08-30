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غرق قارب يقل 270 شخصاً قبالة شمال قبرص

  • 30 أغسطس 2026
  • 15:52
غرق قارب يقل 270 شخصاً قبالة شمال قبرص

خبرني - ذكرت وكالة "رويترز" أن قارباً يقل نحو 270 شخصاً غرق قبالة شواطئ شمال قبرص، وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية، شاركت فيها زوارق خفر السواحل، إلى جانب قوارب مدنية كانت قريبة من موقع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع قبالة مدينة كيرينيا (غيرنه) في شمالي قبرص، على بعد نحو 2 إلى 2.5 كيلومتر من الشاطئ، بعد وقت قصير من مغادرة السفينة ميناء كيرينيا متجهة إلى تاشوجو في تركيا.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السفينة تعرضت لتسرب مياه من مقدمتها، وحاول القبطان العودة باتجاه الساحل قبل أن تنقلب السفينة. 

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