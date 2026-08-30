عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026

خبرني - احتفت أورنج الأردن هذا العام بإنجاز جديد يضاف إلى مسيرة النجاح لأبناء موظفيها، من خلال تكريم 42 طالبةً وطالباً ممن حققوا نتائج متميزة في امتحانات التوجيهي والبرامج الدولية لعام 2026، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الشركة الرئيسي، بحضور رئيسها التنفيذي، المهندس فيليب منصور، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والموظفين وأهالي الطلبة.

وتأتي هذه الفعالية تقديراً للجهد والمثابرة والطموح الذي قاد هؤلاء الطلبة إلى هذه المحطة المهمة، ومشاركةً لموظفي أورنج وعائلاتهم إحدى أبرز محطاتهم، في أجواء تجسّد روح عائلة أورنج، وتحتفي بالتميّز والتعاون الذي يجمعهم، بما يعكس إيمان الشركة بأن النجاح لا يُقاس بالنتائج وحدها، بل بما تمثله من أحلام وطموحات وخطوات أولى نحو المستقبل.

وأشارت أورنج الأردن إلى أن شعارها "دايماً معاك" يترجم اهتمامها بموظفيها وعائلاتهم إلى مبادرات ملموسة، انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة عمل إيجابية تُقدّر جهودهم وتشاركهم محطاتهم، بما يعزز الانتماء ويحفزهم على مواصلة مسيرة التقدم والارتقاء معاً. وأضافت أن هذه المبادرة تعكس ثقافة مؤسسية ترتكز على قيم أساسية تتمثل في الاهتمام، والمسؤولية، والجرأة.

وفي إطار هذا الالتزام، تواصل أورنج الأردن للعام الـ 19 على التوالي تقديم المنح الدراسية لبنات وأبناء موظفيها، والتي استفاد منها عدد كبير من الطلبة على مدار السنوات. ويجسّد هذا البرنامج حرص الشركة على الاستثمار في التعليم ودعم الشباب وتمكينهم من بناء مستقبل واعد.

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