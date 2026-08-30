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الأمن للأردنيين: احذروا من توقيع الكفالة بدافع المجاملة أو الإحراج

  • 30 أغسطس 2026
  • 15:32
الأمن للأردنيين احذروا من توقيع الكفالة بدافع المجاملة أو الإحراج

خبرني - حذرت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام من توقيع الكفالة من دون معرفة الالتزامات القانونية والمالية المترتبة عليها، داعية المواطنين إلى التحقق من تفاصيل الكفالة قبل التوقيع.

وأوضحت الإدارة، في رسالة توعوية، أن مجرد توقيع الشخص كفيلا يترتب عليه التزام قانوني وتحمل مسؤولية مالية في حال عدم التزام المكفول بما يترتب عليه.

ودعت المواطنين إلى عدم توقيع الكفالة بدافع المجاملة أو الإحراج، وضرورة قراءة بنودها وفهمها والاستفسار عن المسؤوليات المترتبة عليها قبل التوقيع.

وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن معرفة الشخص بمسؤولياته القانونية تسهم في حمايته من تبعات أي التزام قد يترتب عليه مستقبلا.

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