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المعادن النفيسة تشهد أسبوعاً حاد التقلبات

  • 30 أغسطس 2026
  • 15:27
المعادن النفيسة تشهد أسبوعاً حاد التقلبات

خبرني - شهدت أسواق المعادن النفيسة أسبوعاً اتسم بالتقلبات الحادة، إذ بدأ الذهب والفضة الأسبوع بمكاسب قوية، قبل أن يتعرضا لضغوط بيع واسعة.

وكان العامل الأبرز وراء التحول المفاجئ في اتجاه السوق هو تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول.

وسجل الذهب خسارة أسبوعية بنسبة 2.5 % تقريباً، متراجعاً إلى 4504 دولارات للأوقية، مقارنة مع 4619 دولاراً الأسبوع قبل الماضي.

كما انخفضت أسعار الفضة بنحو 4 % إلى 66.255 دولاراً للأونصة، مقارنة مع 69.01 دولاراً للأوقية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية على المدى الأوسع، مدفوعة بالطلب الاستثماري والطلب الصناعي.  

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