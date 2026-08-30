اخترنا من الصحف البريطانية مجموعة من الدراسات والآراء التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من علاقتنا بالصحة ونمط الحياة، من المخاطر المحتملة للمُحليات الشائعة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض القلب، وصولاً إلى فوائد العودة إلى الطبيعة في مواجهة ضغوط الحياة الحديثة.

البداية من صحيفة الغارديان، ومقال يسلط الضوء على دراسة جديدة تثير تساؤلات بشأن مادة الـ"زيليتول"، وهي مُحلٍ صناعي يُستخدم على نطاق واسع في منتجات مثل العلكة ومعجون الأسنان والمربى والزبادي والايس كريم.

يشير كاتب المقال، أندرو غريغوري، إلى أن الزيليتول موجود طبيعياً بكميات ضئيلة في بعض الأطعمة، لكنه يُضاف إلى المنتجات المصنعة بكميات قد تكون أكبر بآلاف المرات. ورغم انتشار استخدامه باعتباره بديلاً للسكر، إلا أن تأثيراته الصحية على المدى الطويل لم تحظَ بدراسة كافية، وفق المقال.

وتستند الصحيفة إلى دراسة شملت أكثر من 17 ألف شخص، خلصت إلى وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات الزيليتول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل الجلطات الدماغية والنوبات القلبية والتي غالبا ما تؤدي إلى الوفاة.

ووفق نتائج الدراسة، كان الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات من الزيليتول في الدم أكثر عرضة بنسبة 57 في المئة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة خلال فترة ست سنوات، مقارنة بأصحاب المستويات الدنيا من المحلي.

لكن الكاتب يلفت الأنظار إلى نقطة مهمة، وهي أن الدراسة رصدية، أي أنها تظهر ارتباطاً بين الزيليتول والمشكلات القلبية، لكنها لا تثبت أن الزيليتول هو السبب المباشر لها.

وينقل المقال عن الدكتور ماركو فيتكوفيسكي، أحد الباحثين في الدراسة، قوله إن النتائج تضيف المزيد من المخاوف إلى ما كانت أبحاث سابقة قد أثارتها بشأن تأثير الزيليتول في تخثر الدم.

ويضيف فيتكوفيسكي: "يستهلك الناس المحليات الصناعية لأنهم يعتقدون أنها أكثر صحة من السكر، وهي تُعد عموماً آمنة من جانب الجهات التنظيمية". لكنه يحذرمن مدى محدودية المعرفة حتى الآن بشأن سلامة الزيليتول للقلب والأوعية الدموية.