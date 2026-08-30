الاردن.. مكافحة المخدرات تضبط 12 كغم كريستال وتقبض على 126 شخصا

خبرني - تعاملت إدارة مكافحة المخدرات، خلال الأسبوع الخامس من حملتها المشددة ضد مادة الكريستال، مع 71 قضية في مختلف محافظات المملكة، بينها 24 قضية للاتجار والترويج و47 قضية للتعاطي، وألقت القبض على 126 شخصا، وضبطت بحوزتهم 12 كغم من مادة الكريستال، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأسبوع الخامس من الحملة مع 24 قضية للاتجار والترويج بمادة الكريستال، أُلقي القبض خلالها على 42 شخصا من المتورطين في هذه القضايا.

وأضاف أنه جرى التعامل مع 47 قضية تعاط، أُلقي القبض خلالها على 84 شخصا، مشيرا إلى ضبط كميات متفرقة من مادة الكريستال بحوزة المقبوض عليهم بلغت في مجموعها 12 كغم.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة مستمرة بكل حزم ودون أي تهاون، بهدف نشر الوعي بمخاطر مادة الكريستال وملاحقة كل من يتعامل معها، لما تسببه من مخاطر على متعاطيها وعلى المجتمع وسلامة أفراده.

ودعا الجميع إلى القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردد في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه المادة أو بالأشخاص المتورطين في التعامل معها، عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، مؤكدا أن البلاغات ستعامل بمنتهى السرية والجدية.