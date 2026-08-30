رئيس مجلس أمناء جامعة البترا يكرّم العمداء السابقين ويستعرض منجزات كلياتهم

رعى رئيس مجلس أمناء جامعة البترا، معالي الدكتور غازي الزبن، حفل تكريم العمداء السابقين في الجامعة، تقديرًا لجهودهم في قيادة كليات الجامعة وعماداتها خلال الأعوام (2022-2026)، وذلك بعد انتهاء مدة تكليفهم.

أقيم حفل التكريم في نادي الجامعة، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي. وقدم راعي الحفل الدروع والهدايا التذكارية للمكرمين، مستعرضًا أبرز المنجزات الأكاديمية والبحثية التي تحققت خلال فترة توليهم مسؤولياتهم.

وأكد معالي الدكتور غازي الزبن أن اتخاذ القرار المؤسسي السليم يقوم على الحوار والمشورة، مشددًا على أن الجودة هي المعيار الأساسي لضمان استمرار الجامعة في موقعها المتقدم، وقال: "تكريم العمداء يمثل تقديرًا لعطاء متواصل وتجربة إدارية تركت أثرًا واضحًا في مسيرة الجامعة".

وبيّن الأستاذ الدكتور مياس الريماوي أن العمداء كانوا شركاء حقيقيين في تطوير البرامج الأكاديمية ودعم البحث العلمي، وقال إن "مسيرة الجامعة تمثل ثمرة شراكة متكاملة بين شركة البتراء للتعليم ومجلس الأمناء والكوادر الأكاديمية"، معتبرًا انتهاء مدة التكليف الإداري محطة لاستذكار الإنجازات التي تحققت بروح الفريق الواحد.

واستعرض حفل التكريم إنجازات الكليات والعمادات خلال فترة تولي المكرمين إدارتها؛ إذ شهدت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، خلال فترة تولي الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، قفزة في أبحاث المفهرسة في قاعدة بيانات "سكوبس" بنسبة 377%، وارتفاع مؤشر "H-Index" إلى 73.

وحصلت كلية تكنولوجيا المعلومات، خلال فترة عمادة الأستاذ الدكتور وائل هادي، على الاعتماد الأمريكي "ABET" لثلاثة برامج، فيما نالت كلية الهندسة، خلال عمادة الأستاذ الدكتور أيمن المومني، جائزة دبي للطاقة بالمستوى الذهبي.

وجددت كلية الآداب والعلوم، خلال عمادة الأستاذ الدكتور محمود السلمان، الاعتمادات الدولية "ASIIN" والبريطانية، واستحدثت برامج للدراسات العليا. كما أسست كلية الصيدلة والعلوم الطبية، في فترة تولي الأستاذ الدكتور رياض عوض، قسم الصيدلة السريرية، محققة طفرة بحثية بنسبة 87%.

فيما جددت كلية العلوم الإدارية والمالية، خلال فترة تولي الدكتورة سهير الجاغوب، الاعتماد البريطاني "ASIC" بأعلى تصنيف دولي.

ونالت كلية الحقوق، خلال عمادة الدكتور علي الدباس، الاعتماد الفرنسي الدولي. ووسعت كلية العمارة والتصميم، في فترة تولي الدكتور عامر الجوخدار، شراكاتها من خلال توقيع 43 مذكرة تفاهم.

وفعّلت كلية الإعلام، خلال عمادة الأستاذ الدكتور علي نجادات، منصة "منبر البترا" الإخبارية، في حين أطلقت عمادة شؤون الطلبة، خلال تولي الأستاذ الدكتور إياد الملاح، مسابقة "Petra Shark Tank"، وأعادت هيكلة العمادة دعمًا للابتكار.