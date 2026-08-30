القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن في قضايا فساد وزارة النفط

خبرني - أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، صدور حكمين بالسجن سبع سنوات بحق كل من، النائب السابق طلال الزوبعي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، عن جريمتي تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان النائب السابق، طلال الزوبعي، بلغت قرابة 26.7 مليون دولار (35 مليار دينار)"، مبينة أن "الحكم ألزم المدان بتسديد قرابة 53.4 مليون دولار (70 مليار دينار) رداً لقيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها".

وقال البيان إن "قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، بلغت قرابة 20.2 مليون دولار (26.5 مليار دينار)"، مؤكداً أن "المدان ألزم بتسديد مبلغ 40.5 مليون دولار (53 مليار دينار) يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت السلطات العراقية ضبط واسترداد مئات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات كبيرة من الذهب والعقارات والممتلكات، وإطلاق إجراءات قانونية لتخفيف العقوبات على المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وتؤكد الحكومة العراقية أن الأموال المستردة ستُوجَّه لدعم الخزينة العامة وتقليص عجز الموازنة وتمويل مشروعات خدمية، فيما يصف القضاء الحملة بأنها جزء من جهود أوسع لاستعادة الأموال العامة وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.