الحنيطي وقائد الجيش اللبناني يبحثان تعزيز التعاون العسكري

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي، الأحد، في القيادة العامة، قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له، في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية.

وأُجريت للعماد هيكل مراسم استقبال عسكرية رسمية، استعرض خلالها حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، قبل أن يعقد الجانبان مباحثات تناولت آفاق التعاون والتنسيق العسكري، وسبل الارتقاء بمستوى الشراكة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد اللواء الحنيطي عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الأردن ولبنان، وما تستند إليه من روابط تاريخية ومواقف مشتركة، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون وتنسيق، وتوسيع آفاق الشراكة بين القوات المسلحة في البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار ويعزز القدرات الدفاعية.

من جانبه، أشاد العماد هيكل بالمستوى المتقدم الذي بلغته القوات المسلحة الأردنية، وبما تتمتع به من كفاءة واقتدار واحترافية عالية، مثمنًا دورها الفاعل في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإسهاماتها في تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية، وما تضطلع به من أدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام الزيارة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، دوّن قائد الجيش اللبناني كلمة في سجل كبار الزوار، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال واعتزازه بعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.