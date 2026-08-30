ولادة توأم من رحم أم متوفاة في مصر

خبرني - ولد توأم لعائلة مصرية في نجع أبو خضير بسوهاج إثر عملية قيصرية عاجلة في مستشفى ساقلتة المركزي رغم وفاة الأم إثر أزمة قلبية.

وتعرضت الأم لإغماء مفاجئ داخل منزلها فأسرعت أسرتها بنقلها إلى المستشفى حيث كشفت الفحوصات عن توقف قلبها ووفاتها، بينما أظهر الصور وجود نبض للجنينين.

وعلى الفور جرى تجهيز الأم ونقلها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية طارئة، ليتمكن الفريق الطبي من استخراج التوأم بنجاح ثم نقلهما إلى الحضانة لتلقي الرعاية والمتابعة.

واختارت الأسرة للطفلين اسمي رحيم وريان فيما خيم الحزن على الأهالي إثر وفاة الأم التي كانت تستعد لاستقبال طفليها في الأيام المقبلة.