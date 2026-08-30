*
الاثنين: 31 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ولادة توأم من رحم أم متوفاة في مصر

  • 30 أغسطس 2026
  • 14:22
ولادة توأم من رحم أم متوفاة في مصر

خبرني - ولد توأم لعائلة مصرية في نجع أبو خضير بسوهاج إثر عملية قيصرية عاجلة في مستشفى ساقلتة المركزي رغم وفاة الأم إثر أزمة قلبية.

وتعرضت الأم لإغماء مفاجئ داخل منزلها فأسرعت أسرتها بنقلها إلى المستشفى حيث كشفت الفحوصات عن توقف قلبها ووفاتها، بينما أظهر الصور وجود نبض للجنينين.

وعلى الفور جرى تجهيز الأم ونقلها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية طارئة، ليتمكن الفريق الطبي من استخراج التوأم بنجاح ثم نقلهما إلى الحضانة لتلقي الرعاية والمتابعة.

واختارت الأسرة للطفلين اسمي رحيم وريان فيما خيم الحزن على الأهالي إثر وفاة الأم التي كانت تستعد لاستقبال طفليها في الأيام المقبلة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

«تهديد خطير».. الشاباك يجلي نجل نتنياهو من ميامي على وجه السرعة
«تهديد خطير».. الشاباك يجلي نجل نتنياهو من ميامي على وجه السرعة
  • 2026-08-30 18:16
الخروف الإسباني يعود إلى موائد الأردنيين ... وهذا سعر الكيلو
الخروف الإسباني يعود إلى موائد الأردنيين ... وهذا سعر الكيلو
  • 2026-08-29 08:57
في النمسا ... سرقة عقد ملكة مصرية في وضح النهار
في النمسا ... سرقة عقد ملكة مصرية في وضح النهار
  • 2026-08-29 03:57
الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة
الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة
  • 2026-08-22 10:10
موسوعة فلسفية أردنية في أحد عشر مجلداً (فلسفة التشخيص والتجريد والأبعاد السبعة) للمفكر هاشم نصار
موسوعة فلسفية أردنية في أحد عشر مجلداً (فلسفة التشخيص والتجريد والأبعاد السبع...
  • 2026-08-21 17:23
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يهاجم بن غفير
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يهاجم بن غفير
  • 2026-08-18 06:35